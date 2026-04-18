VÍDEO: Felipe VI viaja a Copenhague para la confirmación de su ahijado

El rey Felipe VI ha realizado este sábado un viaje exprés a Copenhague para asistir a un acto familiar de especial relevancia: la confirmación de su ahijado Vincent, hijo de los reyes Federico y Mary. El monarca español se ha desplazado a la capital danesa para acompañar a la familia real en esta ceremonia, lo que refleja los estrechos vínculos personales entre ambas casas reales europeas.

La presencia del rey en este evento, de carácter privado, pone de manifiesto la cercanía entre la monarquía española y la danesa, unidas por lazos de amistad y parentesco. A pesar de tratarse de una visita breve, su asistencia subraya la importancia de mantener estas relaciones en el ámbito institucional y personal.

Tras participar en la ceremonia, Felipe VI regresará a España en el mismo día para continuar con su agenda oficial. En concreto, se desplazará a Sevilla donde tiene previsto asistir a la final de la Copa del Rey, uno de los acontecimientos deportivos más destacados del calendario nacional, que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad.

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