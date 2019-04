Ximo Puig, sobre una posible investidura a distancia: "Va en contra del propio sentido del autogobierno y también de la democracia"

El presidente de la comunidad valenciana, Ximo Puig, no ha querido desvelar el contenido de la conversación que mantuvo semanas atrás con el expresidente Carles Puigdemont, aunque sí comentó que cree que tuvo "la oportunidad de haber superado lo que ha significado el 155 y lo que ha pasado en la sociedad catalana", en este sentido se ha señalado que en algunas ocasiones hay que "traicionar en el sentido de que no puedes estar simplemente parapetadao en tus principios, supuestamente imposibles de superar".

Puig no ha tenido reparos al rechazar tajantemente la posibilidad de una investidura telemática de Puigdemont. "Obviamente no es razonable. Estamos ante una situación absolutamente anómala y hay que tomar decisiones que vayan en favor de la normalización de Cataluña y que vayan en favor de la superación de la fractura. En estos momentos es absolutamente exigible a todos los actores que pongan el interés general por encima del propio, y, obviamente no se puede hacer una investidura a distancia, no tiene ningún tipo de sentido porque ¿cómo se va a gobernar a distancia? Eso va en contra del propio sentido del autogobierno y también de la democracia" ha señalado Ximo Puig.

El político socialista ha lamentado "mensajes del PP" por los que hasta que no se resuelva el tema catalán se retrasa el asunto de la financiación autonómica. "Más que frentes comunes lo que tenemos que hacer es dar credibilidad a la política" y por ello advierte que "si no hay acuerdo, hay desafección y lo que no puede ser es que continuemos en unas asimetrías tan grandes entre españoles que eso genera desafección" y añade en este sentido: "Los partidos no pueden ocupar las instituciones".

Ximo Puig recuerda que en la Mesa de presidentes ya no estuvo sentada Cataluña y aunque asume la importancia de incorporarla rechaza que se retrase el acuerdo. "¿Hay que incorporar Cataluña? Sí, seguro, pero nosotros debemos avanzar y debemos cumplir con el acuerdo. Por eso pedí una presencia en el Senado para que a través de la Comisión de CCAA podamos exponer esta situación porque efectivamente si no hay acuerdo hay desafección y lo que no puede ser es que continuemos en unas asimetrías tan grandes entre españoles, que eso genera desafección".

Preguntado por las últimas novedades que está deparando el juicio de la trama valenciana del caso Gürtel, Puig ha señalado que es "evidente" que ha habido financiación ilegal y que hay que esperar a ver cuál es la salida judicial. Sin embargo, ha querido poner el acento en que el PP de Valencia asuma las responsabilidades políticas. "A mí lo que me preocupa, sobre todo, es que se asuman las responsabilidades políticas que aún no se han asumido por parte del PP de la comunidad valenciana y que se devuelva el dinero que desapareció, o se utilizó indebidamente, o que se robó".

El presidente ha querido zanjar especulaciones y ha asegurado que su relación con su socia política, Mónica Oltra, es "magnífica y leal".