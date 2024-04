Xavier García Albiol, ingresado en el hospital por problemas de corazón: "Tengo que bajar el ritmo"

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, se encuentra ingresado en el hospital por problemas de corazón. Albiol fue trasladado al Hospital Municipal de Barcelona tras sufrir una arritmia, aunque espera recibir el alta médica este mismo martes.

Ha sido el propio Albiol quien ha informado de su ingreso en el hospital, dejando un mensaje tranquilizador en redes sociales: "Está todo más o menos controlado". El alcalde explica lo que ha ocurrido a través de un vídeo grabado desde la camilla del hospital.

"Está todo más o menos controlado pero sí que me tengo que quedar en observación 24 horas, me están atendiendo muy bien, unos excelentes profesionales y esto me obliga a tener que desmontar una parte muy importante de mi agenda durante la próxima semana", dice Albiol.

El alcalde de la ciudad condal lamenta tener que cancelar algunos compromisos de su agenda: "Tengo que bajar el ritmo porque me dicen llevo un ritmo muy alto y no puedo llegar a todos los sitios a los que estoy llegando y a los que quiero seguir llegando".

Aún así, Albiol, que presenta buen aspecto y espera recibir el alta médica este martes, asegura que acudirá a la feria de Sant Jordi e incluso bromea con su presencia en dicho evento: "Mañana, sí o sí, iré a la Fira de Sant Jordi, y sino ya llamarán a la Guardia Urbana para detenerme, para impedir que salga".

