Willy Toledo durante la #acampadaensol: "No quiero ser protagonista"

La manifestación del pasado domingo, que colapsó las principales ciudades españolas y arrasó en las redes sociales al lema de 'democracia real', se ha convertido en una auténtica acampada en la madrileña Puerta del Sol.

Bajo los Trending Tropics (enarbolados como lemas) #acamapadaensol y #spanishrevolution, las redes sociales sirven de arma a la protesta de varios centenares de jóvenes que, más de 24 horas después, se preparan para aunar una lista de propuestas que realmente influyan en las urnas el próximo 22-M.

A las 20.00h de la tarde se celebraba una de las asambleas diarias en las que los manifestantes, megáfono en mano, transmiten sus mensajes de ánimo, de reivindicación política, de quejas por la "brutalidad policial" y la falta de cobertura de los "grandes medios". Como medidas concretas, se propone crear comisiones que se encarguen de los distintos campos de actuación.

El ambiente es muy dispar. Junto a la estatua del Oso y el Madroño se mezclan jóvenes con ganas de cambiar el panorama político con otros que, acompañados de sus perros, pasean 'porro' en mano atraídos por el ambiente antisistema del que está, aunque muchos no quieran, cargada la acampada.

A la pequeña carpa van llegando las provisiones para aguantar la noche y, según algunos manifestantes, también "los próximos días". Sacos de arroz, galletas, termos de café y mantas se amontonan en una esquina. Unos metros más allá, una decena de jóvenes pintan pancartas que otros compañeros colocan por la zona.

Después de más de dos horas de intervenciones, los asistentes se dispersan y forman pequeños corros para establecer las comisiones.

Willy Toledo, protagonista involuntario

Justo delante del cartel luminoso de Tío Pepe hay un corro. Un joven rubio que lleva la voz cantante, va dando paso a las personas que quieren intervenir. En uno de los extremos permanece en silencio escuchando alguien que se había convertido, sin saberlo, en trending topic mundial. Era 'Willy Toledo'.

El actor, conocido activista político, se había unido hacía poco rato a la acampada y su nombre ya había copado las redes sociales. Muchos internautas no tardaron en criticar su presencia con mensajes que le acusaban de "estar en todos los saraos", "intentar ser el protagonista" o intentar "eregirse en la voz de los manifestantes". Pero también muchos salieron en su defensa apelando a su "libertad de unirse a una causa justa".

El actor, decidió unirse a la Comisión de Contacto, encargada de trasmitir la esencia del movimiento por los diferentes barrios de Madrid, declinó hacer declaraciones a cámara tras preguntarnos previamente a qué medio pertenecíamos.

-"Mira, no quiero ser protagonista. Además, creo que se está organizando una comisión de comunicación y tendríais que hablar con ellos".

-¿Pero sabes que en este momento eres trending topic mundial?

-¿Qué es eso?

-Pues que eres una de las 10 personas de las que más se está hablando en Internet a nivel mundial en este momento.

-No hombre, no será de mí, será de la acampada.

-No, de tí. Aquí lo puedes ver. Te tengo que decir, eso sí, que la mayoría de los comentarios son muy críticos con tu presencia y te acusan de estar politizando esto.

-Hombre, pero si esto es política. ¿Cómo no va a estar politizado?

-Podrías entonces responderme a cámara y contarme esto mismo que estamos hablando.

-No, prefiero que no. No quiero ser protagonista.