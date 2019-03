Wagner se queda solo en su propuesta de un pacto electoral entre UPyD y Ciudadanos

El jefe de la delegación de UPyD en Bruselas, Francisco Sosa Wagner, se ha quedado sin apoyos en su propuesta para intentar un pacto electoral con Ciudadanos, según fuentes del partido, y prácticamente sólo está cosechando críticas a su iniciativa y a su manera de plantearla a través de los medios. Incluso los pocos que le están dando la razón en este Consejo Político extraordinario que se celebra desde las once de la mañana para abordar este asunto, han censurado la manera en la que Sosa Wagner lo ha propuesto.



Un total de 42 miembros del Consejo Político ha pedido la palabra en esta primera parte del cónclave y la gran mayoría no ha escatimado reproches contra el eurodiputado, empezando por la líder de UPyD, Rosa Díez, quien ha dicho que su confianza en Sosa Wagner empezó a "erosionarse" a raíz de que él y otro eurodiputado, Fernando Maura, votaran a favor de Jean Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, en contra del criterio de la dirección.



También, Díez ha echado en cara al número uno de la lista europea de UPyD que haya utilizado datos "falsos" y hablara de expulsiones "constantes" de afiliados por discrepar de la dirección cuando en total se han producido 54 expulsiones desde la fundación del partido, según el responsable de Programa y Acción, Política Carlos Martínez Gorriarán.



Sosa Wagner se ha defendido de estos ataques y ha asegurado que si recurrió a exponer su planteamiento de aliarse con Ciudadanos en un artículo publicado en la prensa fue porque no encontró los cauces internos para hacerlo, aunque estas fuentes han afirmado que precisamente él no solía acudir a las reuniones de los Consejos Políticos, que es el lugar para tratar estas cuestiones.



Además de haber sido duramente criticado -alguno ha pedido a Sosa Wagner que deje UPyD- tampoco su idea de estudiar una alianza con Ciudadanos ha sido bien acogida si bien esta cuestión se está debatiendo en este momento después de la exposición de Andrés Herzog, al cargo de Regeneración Democrática, del documento político que sólo contempla posibles coaliciones si se asume el ideario y el marco organizativo de la formación magenta.



Pero hasta ahora y a falta de concluir las quince personas que han solicitado la palabra, mayoritariamente se han posicionado en contra de este pacto y algunos, como el portavoz de UPyD en Cataluña, Miguel del Amo, han asegurado que por "experiencia propia" no lo recomendaban. Del Amo, cofundador de Ciudadanos y que después se afilió a UPyD, ha explicado que la formación de Albert Rivera no busca en realidad esa alianza sino "desgastar" a UPyD y que se trata de una fuerza política que pacta con "cualquiera".



Esta primera parte del cónclave ha terminado con la voluntad de Rosa Díez y de Sosa Wagner de pasar página a esta polémica y centrarse en los asuntos que preocupan a los ciudadanos. Sosa Wagner también ha aceptado las disculpas de Gorriarán sobre las "formas" con las que contestó al artículo del eurodiputado en las redes sociales.