El exjefe de gabinete de Reyes Maroto rechaza haber intervenido en la licencia de hidrocarburos

El Tribunal Supremo ha centrado una nueva jornada del juicio del caso Koldo en la posible extensión de la trama a distintos departamentos del Gobierno, más allá del Ministerio de Transportes. Las declaraciones de varios testigos han situado movimientos en los ministerios de Industria y de Interior, en un contexto en el que se analizan contratos y contactos mantenidos durante los primeros meses de la pandemia.

Uno de los testimonios clave ha sido el del exjefe de Gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, quien ha reconocido haber gestionado una reunión con representantes vinculados a la empresa Villafuel. El encuentro, celebrado en diciembre de 2020, se produjo a petición de Koldo García y contó con la presencia de empresarios relacionados con la investigación.

Reuniones y dudas sobre su traslado

Durante su intervención, el testigo ha explicado que la reunión se mantuvo pese a que el asunto tratado no correspondía directamente a las competencias del ministerio. Ante las preguntas de la Fiscalía, ha justificado la decisión señalando que "si era de hidrocarburos, había alguna competencia en Industria, dependiendo de lo que fuera".

El interrogatorio también ha abordado si la ministra tuvo conocimiento del encuentro. "En el Gabinete hacemos cribado de las reuniones. Ahora mismo no recuerdo si le transmití esto o no, porque ese día había cuatro asuntos importantes sobre la mesa", ha declarado. Asimismo, ha restado relevancia al contacto, al indicar que este tipo de citas formaban parte de su actividad habitual: gestionaba "seis o siete" reuniones diarias.

Interior y contratos durante la pandemia

En paralelo, el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha abordado la contratación de material sanitario durante la pandemia. Según ha señalado, el contexto de 2020 estaba marcado por la urgencia: "En la situación que vivimos en 2020 no había un mercado".

Pérez ha defendido la legalidad del contrato con la empresa Soluciones de Gestión y ha asegurado que no existieron indicaciones para favorecer a esa compañía. También ha indicado que el Ministerio de Interior tuvo conocimiento de esta vía de suministro a través de Transportes, aunque no ha podido concretar el origen exacto.

Testimonios sobre el entorno de Ábalos

La jornada ha comenzado con la declaración de Ana María Aranda, secretaria de José Luis Ábalos, quien ha señalado la presencia habitual del empresario Víctor de Aldama en dependencias ministeriales. "Yo le veía aparecer por las dependencias del ministro, solo o en algunas ocasiones acompañado de Koldo García", ha explicado.

Aranda también ha confirmado la gestión de viajes en los que participó la expareja del exministro, financiados, según su testimonio, por el propio asesor: "Koldo García". Además, ha indicado que se facilitaban salvoconductos para desplazamientos durante el estado de alarma.

Otros testigos han aportado información limitada. La exsecretaria de Aldama ha optado en varias ocasiones por no declarar, mientras que un inquilino vinculado a un inmueble investigado ha negado cualquier relación con los acusados.

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