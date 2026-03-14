VÍDEO: Abascal se reúne en Madrid con Milei, a quien califica de "buen amigo y aliado"

Hoy, sábado, 14 de marzo, Javier Milei, presidente de Argentina se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal. Milei visita España debido a que participa en la clausura del foro 'Madrid Economic Fórum 2026'. Durante su encuentro, el presidente vestía un mono de la empresa energética de Argentina YPF, líder en el sector de comercialización de petróleo y gas en su país.

Abascal declaró en su cuenta de X que "es un placer" poder reunirse con su "buen amigo y aliado", ya que en varias ocasiones destaca su buena amistad con Milei y resalta la "gran contribución" que está haciendo a su país. Además, el presidente argentino ha estado presente en carios actos organizados por Vox.

El líder del partido también comentó que es un "referente internacional de la libertadque ha devuelto a argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones". El texto vino acompañado de una foto que se tomaron durante su reunión.

En su quinto viaje, Milei también tuvo un encuentro con Jesús Huerta de Soto, economista español y profesor de la Universidad Rey juan Carlos. También pudo reunirse con el empresario Martín Varsavsky y su mujer. Sin embargo, no incluyó ninguna reunión con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez.

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