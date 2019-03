Las víctimas de ETA exigen un final del terrorismo con "vencedores y vencidos"

Miles de personas están concentradas en Madrid para exigir un final del terrorismo en el que haya "vencedores y vencidos" y no se realice ninguna cesión ante ETA, convocadas por las víctimas del terrorismo bajo el lema 'Frente a la impunidad, Justicia'.



La concentración ha sido convocada en la madrileña plaza de la República Dominicana, escenario de uno de los atentados más sangrientos de la banda en la capital, por la plataforma 'Voces contra el Terrorismo', liderada por Francisco José Alcaraz, y con el apoyo de prácticamente todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo.



No faltaron Iturgaiz, Álvarez de Toledo, Arias Cañete y Álvarez-Cascos

A esta manifestación han acudido representantes del Partido Popular, como Jaime Mayor Oreja, el eurodiputado Carlos Iturgaiz, Cayetana Álvarez de Toledo y Miguel Arias Cañete. Por su parte, el presidente de Asturias y del partido Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, también ha estado presente en esta cita.



El acto ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas. A lo largo de las intervenciones de los participantes se han podido escuchar también gritos a favor de las víctimas, contra el Gobierno y pidiendo a los políticos que "no cedan" ante ETA.