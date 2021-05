Vicente Valles, sobre los posibles indultos del 'proces': "La concordia no la ve el presidente del Supremo"

El Tribunal Supremo ha publicado hoy su informe en el que rechaza por unanimidad cualquier forma de indulto a los dirigentes independentistas condenados por el 'procés' en Cataluña. La decisión del alto tribunal no es vinculante, pero supone el rechazo plano de los planes del Gobierno, que en los últimos días apuesta por esta decisión en base a la "concordia".

El presentador de Antena 3 Noticias Vicente Vallés recuerda que Pedro Sánchez se refirió a la "concordia" el martes para defender esta posibilidad. "El presidente utilizó las palabras 'venganza' y 'revancha'. Hoy, en el Congreso, antes de que se conociera la decisión del Supremo, Pedro Sánchez ha evitado repetir esos términos", recuerda Vallés.

Pedro Sánchez ha evitado usar los términos de 'venganza' y 'revancha' hoy

Sin embargo, la decisión del Supremo no concuerda con las palabras del presidente. "La concordia de la que habla el presidente del Gobierno no la ve el presidente del Tribunal Supremo", recuerda Vicente Vallés, en referencia a las declaraciones de Carlos Lesmes. "Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar", ha señalado Lesmes hoy.

"El Gobierno se adelantó a la resolución del Supremo"

El presentador también ha recordado que "desde hace tiempo se sabía que esta semana iba a ser la elegida por el Tribunal Supremo para emitir su dictamen". "El Gobierno se adelantó a esa resolución y ya el lunes, el ministro de Justicia habló de 'naturalizarlos", asegura.

Así, Vicente Vallés resume el contenido del informe del Tribunal Supremo: "Es inequívoco, considera que el indulto sería una solución inaceptable para los condenados por el proceso independentista".