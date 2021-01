Vicente Vallés analiza los argumentos de PSOE y Podemos para no aplicar una bajada del IVA a la luz

Desde la subida del precio de la luz y la negativa del Gobierno por bajar el IVA de dicho bien ha generado un debate sobre el impuesto que los usuarios pagamos en nuestro recibo. PSOE y Podemos coinciden plenamente en este aspecto de que ninguno de los dos partidos quiere bajar el IVA de la luz.

De hecho, esa bajada no figura en el llamado "acuerdo de coalición progresista" firmado hace un año por ambos partidos. En ese pacto, PSOE y Podemos se comprometen a elaborar un plan de reforma del sistema eléctrico para que el precio sea asequible. Aún no lo ha hecho. Pero ese plan no incluye una bajada del IVA.

Para no bajar el IVA, el PSOE ha puesto como excusa a la Unión Europea, aunque ya Vicente Vallés mostró en Antena 3 Noticias el texto de la directiva europea que sí permite a los estados-miembros bajar el IVA, como ha hecho, por ejemplo, Portugal.

En el caso de Podemos, su portavoz parlamentario Pablo Echenique ha explicado este jueves en Twitter que "bajar el IVA no le cuesta ni un euro a las compañías eléctricas, y sí reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia.

Por tanto, Podemos considera que bajar el IVA sería perjudicial, porque limitaría las posibilidades de gasto del Estado en materia social. Aunque los impuestos se destinan a gasto social, y a todo tipo de gastos.

Esta negativa a bajar el IVA supone una variación con respecto a lo que Podemos prometió en su programa para las últimas elecciones, de noviembre de 2019. Donde en la página 110 de ese programa, en el punto 267, Podemos propone "bajar el IVA al 10 por ciento a todos los suministros básicos (calefacción, gas y electricidad) de los consumidores vulnerables.

Es decir, Podemos no prometía una bajada general del IVA, pero sí para los consumidores vulnerables, algo que no se incluye en su pacto con el PSOE.

Sin embargo, en 2017, en medio de una subida del precio de la luz que se produjo ese año, el líder de Podemos propuso al entonces presidente Mariano Rajoy, entre otras medidas, una rebaja del IVA de la luz, en línea con la de otros países europeos.

Como ven, Podemos ha evolucionado en su posición sobre el IVA de la luz desde esta petición inicial de rebajarlo, hasta la decisión actual de mantenerlo como está.

Lo que sí reivindica Podemos ahora es crear una compañía estatal de electricidad, porque consideran que ayudaría a bajar los precios. Pero el sector del PSOE del Gobierno se niega.

La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se lo ha dicho así a los inversores extranjeros, ya que considera que algunas de las propuestas de sus socios en el gobierno no son una buena idea.

Por tanto, si nada cambia, ni habrá bajada del IVA, ni se creará una empresa estatal de electricidad. El precio de la luz, de momento, sigue muy alto.