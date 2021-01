El documento de la Unión Europea que demuestra que el Gobierno puede bajar el IVA a la luz

En los últimos días se ha disparado el precio de la luz coincidiendo con el temporal Filomena. Ante esto, el Gobierno señalaba que no podía bajar el IVA de la luz al no permitírselo Bruselas. Ahora, Antena 3 Noticias ha hecho una consulta ante las autoridades europeas en Bruselas y la respuesta es que no hay nada que impida al Gobierno español bajar el IVA de la luz.

Bruselas nos ha enviado la directiva de la Unión Europea sobre el IVA, que data del año 2006. No es de ahora. En su artículo 102, dice textualmente que "los estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción-urbana, siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia", esto dice la directiva.

De hecho, varios países tienen el IVA de la luz más bajo que el español, que está en el 21%. Por ejemplo, Francia tiene un 20% IVA, aunque en la parte fija de la factura solo un cinco y medio. Alemania aplica un IVA del 19%. Portugal aplica distintos tipos, desde el 23 al 6%, a diferentes conceptos de la factura, protegiendo especialmente a los pequeños consumidores. E Italia tiene un 10%.

No es la primera vez que el Gobierno pone la excusa de Bruselas para justificar que no puede bajar el IVA de un bien o servicio. Hace unos meses se demostró que la Unión Europea no ponía ninguna pega para bajar el IVA de las mascarillas, como ya habían hecho Italia o Portugal. Y el gobierno español se vio obligado a bajar el impuesto.

