La versión inglesa de la web de la Generalitat llamaba a Artur Mas 'President More'

El gobierno de la Generalitat ha desactivado el enlace de la traducción al inglés de su web, www.govern.cat, donde los nombres propios de algunos miembros del Govern aparecían alterados por error.

El Govern estrenó el día de Sant Jordi su nueva web de contenido político, elaborada en catalán y que esta mañana todavía ofrecía una versión traducida al castellano y otra al inglés, aunque el sistema utilizado era la traducción automática que ofrece Google y que en cuestión de nombres propios acababa cometiendo errores de bulto.

En la versión inglesa, por ejemplo, Artur Mas era presentado en algunos títulos y pestañas como "The President More" o "More President", el conseller de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, aparecía como "Joseph and Mary Pilgrim" y el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries González, se convertía en "Clergy and José Luis González".