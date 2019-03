Una veintena de independentistas amenaza e insulta a Sánchez-Camacho durante la diada

Una veintena de independentistas ha amenazado a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, antes del acto institucional con motivo de la diada en el Parque de la Ciutadella de Barcelona. Mientras Camacho estaba haciendo declaraciones a los periodistas antes del inicio del acto institucional frente a la fachada del Parlamento catalán, este grupo de personas ha empezado a lanzar consignas en contra de la líder catalana, entre ellas "fascista", "moriros todos", "bocazas", "corruptos", "demagoga de mierda", "ladrona" o "sin vergüenza", y también se han metido con su aspecto físico.



Este mismo grupo de personas también ha insultado a Pere Navarro, primer secretario de los socialistas catalanes, cuando ha entrado al espacio reservado para las autoridades en el parque de la Ciutadella, y entre los insultos que le han dicho, "Tienes de catalán lo que yo tengo de murciano", entre otros.



Por su parte, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha acentuado sus diferencias con el Gobierno de Artur Mas, y se plantea romper con CiU tras el discurso "independentista" que hizo el mandatario catalán este lunes. "Para Mas, lo más importante es la soberanía fiscal" y no la crisis económica, estrategia de la que discrepa frontalmente, ha asegurado Camacho.



Asimismo ha advertido de las claras "consecuencias" que tendrá para el Gobierno de Artur Mas su apoyo a la manifestación de esta tarde y el tono del discurso que Mas ha hecho por la Diada.



La líder popular ha asegurado que tras la participación de UDC y de dirigentes del denominado sector catalanista del PSC en la manifestación de esta tarde, se evidenciará su apoyo a la independencia de Cataluña, por lo que ha postulado a su partido como el único garante de la "pluralidad y la convivencia". Camacho ha lamentado que desde el Ejecutivo de Artur Mas se haya querido convertir esta Diada en una festividad de los independentistas y no en el día de "todos los catalanes", y ha recordado que hay una mayoría silenciosa a favor de seguir siendo parte de España, y ha emplazado a CiU a trabajar por el consenso y la pluralidad.



Ha indicado también que con esta estrategia y con la manifestación de esta tarde, el Gobierno catalán trasmite a las instituciones una imagen de "ruptura" que perjudica gravemente a la economía catalana, por lo que insta al Ejecutivo a actuar desde la seriedad y el respeto, y ha indicado que si no lo hace, tendrá al PP como firme opositor.