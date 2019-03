El vehículo en el que iba Urdangarin recibe varios impactos de huevos durante su trayecto

El Opel Zafira azul en el que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se ha trasladado desde el Palacio de Marivent a los juzgados de Palma ha recibido varios impactos de huevos durante su trayecto. Ha sido limpiado en un lavadero de la capital balear.

Así, poco antes de las once de la mañana, el Opel Zafira de color azul, que es el vehículo utilizado por los Duques de Palma durante su estancia estival en Mallorca, ha sido aparcado de nuevo frente a los juzgados de Palma y presentaba una imagen impoluta, dado que incluso brillaba de lo limpio que estaba.

Así, a su llegada a los juzgados a las 08.50 horas, el vehículo presentaba varias manchas de impactos de huevos, que, no obstante, no han llegado a alcanzar al yerno del Rey. En el momento en el que Urdangarin se ha bajado del vehículo, ha sido recibido por más de 200 manifestantes que han gritado 'Los Borbones a los tiburones'; 'Con Cristina a la guillotina'; 'No están todos, falta Cristina' y 'Esta es la voz del pueblo'.

Asimismo, el letrado del duque de Palma, Mario Pascual, quien ha llegado a pie a los juzgados, también ha sido increpado por los manifestantes, aunque nadie ha lanzado ningún objeto en la puerta de los juzgados, ni al abogado ni a Urdangarin.

Mientras, en la puerta principal de los juzgados en la Vía Alemania había varias personas haciendo una 'performance', de forma que iban vestidas de 'justicia' y había un pintor que había dibujado un cuadro de las balanzas de justicia llenas de dinero. Asimismo, había una joven vestida de blanco y crucificada simbolizando también la justicia.

En el otro extremo de la calle Parellades, la Policía había acordonado la zona, de forma que en las proximidades no había mucha gente, si bien una mujer ha tenido que ser empujada por los agentes, dado que se encontraba muy exaltada profiriendo gritos antimonárquicos.

A su vez, unos jóvenes con banderas esteladas de Cataluña han increpado a una mujer que se había declarado monárquica aunque no defendía a Urdangarin, a quien exigía que devuelva el dinero y fuera a la cárcel.

Por su parte, otro hombre se ha introducido en la manifestación de los republicanos para gritarles "si no queréis ser españoles, iros de España, porque yo estoy orgulloso de serlo".