Varias dimisiones en el PSOE sevillano plantean dudas sobre el futuro liderazgo del partido

Dimisiones en la dirección del PSOE de Sevilla por discrepancias con Verónica Pérez

Cuatro miembros de la dirección provincial del PSOE de Sevilla han presentado su renuncia al mostrar sus discrepancias en el modo en que su secretaria general, Verónica Pérez, afronta la dirección del partido a nivel provincial, a la par que se ha convocado un acto para abordar "un documento abierto de debate sobre el presente y futuro del PSOE-A". Los dimisionarios son Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A; Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial, donde fue portavoz del grupo durante ocho años, y Carmelo Cubero, exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE local. A esas tres dimisiones se ha sumado la que se ha producido la pasada semana del alcalde de Camas, Rafael Recio, ante lo que las citadas fuentes del partido no descartan que se produzcan más dimisiones en las próximas semanas.

Las dimisiones y críticas a una de las personas más cercanas a Susana Díaz llegan en el momento en que se comienzan a dibujar las posiciones para ver cómo llega el partido a su congreso en la comunidad. Mientras Díaz se ha mostrado dispuesta a seguir al frente del partido y ser candidata a la Junta, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, no ha desechado presentarse a las primarias.

Críticas al trabajo del partido en la oposición

En la carta de uno de ellos, Guerrero, se dice que "Desde que Díaz -la secretaria general del partido y expresidenta de la Junta- 'se marchó' a responsabilidades más altas, la situación ha ido empeorando hasta el punto de que el PSOE de Sevilla, actualmente y desde hace años, está ausente en la toma de decisiones políticas en el entorno de nuestro partido a nivel andaluz, no digamos ya a nivel nacional, debido al papel que tú has querido jugar como verdadera colaboradora de Díaz, conforme a sus intereses políticos y personales, olvidando que el PSOE de Sevilla no puede ser una mera muleta para ayudar a alcanzar cotas personales más altas, nuestro partido nunca puede estar sometido a los intereses o las ansias de poder de nadie", advierte a Pérez. También critica que no se haya sabido hacer frente a la pérdida del poder con una labor de oposición coherente.