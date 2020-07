Valenciano matiza a Rubalcaba: "No queremos reformar la Constitución, sino profundizar en el sistema"

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha precisado hoy que la decisión de los socialistas no es reformar la Constitución, sino profundizar en el sistema autonómico avanzando hacia un modelo federal de consenso que satisfaga política y financieramente la aspiraciones de Cataluña.

"Lo importante es hacer lo posible para que sigamos juntos", ha dicho en una rueda de prensa, en relación con la disposición del PSOE de reformar la Constitución mostrada esta mañana por su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Valenciano ha explicado que el PSOE se sitúa en el espacio intermedio entre los secesionistas y los centralistas para evitar un "choque de trenes". Ha atribuido la situación actual a un doble error: de la derecha, por lanzar mensajes "claramente anticatalanes", y de CIU, por alentar fenómenos separatistas, ambos para obtener beneficio electoral.

Elena Valenciano, que se ha mostrado convencida de que Artur Mas convocará elecciones, cree que el presidente catalán está adoptando la posición más rentable para su partido, pero que no es buena para Cataluña ni para la convivencia.

"Está avivando el fuego y metiendo a Cataluña en un callejón sin salida", ha dicho y ha añadido que resulta "demasiado evidente" que pretende que las elecciones giren en torno al secesionismo, en lugar de hacia los recortes "brutales" que está acometiendo.

Según Valenciano, PP y CIU "se han cogido de la mano para todo en los últimos meses", por lo que no se entiende por qué se ha llegado a esta situación.

"Es difícil entender que no hayan tenido un segundo para hablar del encaje de Cataluña dentro de España", un encaje que, en su opinión, puede venir de avanzar hacia un modelo federalista basado en el consenso.

"Esa sería la respuesta sensata y sensible a lo que está pasando", ha dicho y ha insistido en que "ese es el espacio político y electoral del PSOE y del PSC y, de ese espacio, no nos vamos a mover". Y ha precisado que "si tras recorrer ese camino de consenso hay que retocar la Constitución, no nos negamos, pero el camino es dentro de la Constitución".