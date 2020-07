El PP de Valencia asegura que los regalos son un "uso social"

La consejera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha asegurado este viernes que recibir regalos "por Navidad y en determinadas efemérides" es "un uso social en este país", que no es "una cuestión del Consell", y ha resaltado que el límite "no está legalmente marcado" sino que lo establece "la ética y la moral de cada uno, y en este Gobierno tenemos muy claro dónde está".



Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, tras ser preguntada por las declaraciones realizadas recientemente por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien, tras el levantamiento del secreto sumarial en relación con el 'caso Brugal' y la parte relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aseguró que era normal aceptar regalos por Navidad.



"No es una cuestión del Consell. Los usos sociales y regalos por Navidad y determinadas efemérides es un uso social en este país y el límite no está legalmente marcado. Lo marca la ética y la moral de cada uno y en este gobierno tenemos muy claro donde está ese límite", ha manifestado.



Preguntada por si las conversaciones grabadas por la Policía al empresario alicantino Enrique Ortiz, investigado en el caso, van a afectar a la tramitación del PGOU, Sánchez de León ha señalado que, hasta la información de que dispone, porque no quiere "distorsionar el tema", "las conversaciones nada tienen que ver o no tienen ningún reflejo en el PGOU y eso demostrará que no existe delito".



Según la portavoz del Consell, el planeamiento urbanístico alicantino "ha seguido un trámite ordinario y los cauces que ha tenido que seguir", al tiempo que ha descartado hacer ninguna otra valoración porque no quiere "alimentar discursos interesados". No obstante, para la consejera, "cualquier conversación telefónica descontextualizada y cortada a trozos, puede dar lugar a cualquier interpretación que cualquiera quiera dar".