Urkullu exige a Patxi López "una reflexión" sobre la posibilidad de un adelanto electoral

En una entrevista a una radio, Urkullu ha explicado que le trasladará al lehendakari, con el que se reunirá dentro de la ronda de partidos impulsada por Patxi López, que le gustaría que, "entre todos, pudiéramos convocar a la sociedad vasca a un canto coral en los próximos días".



En este sentido, ha señalado que la sociedad vasca "ha vivido de manera íntima" el anuncio de ETA del pasado jueves, pero a su entender "merece la pena que la sociedad vasca lo exprese de manera conjunta, no sé si con concentraciones ante los ayuntamientos de cada pueblo solamente con un canto coral del 'Agur Jaunak', como respeto, como saludo".



"Creo que merece la pena que podamos hacer una convocatoria a la sociedad vasca en este sentido", ha insistido el presidente del PNV, que además ha considerado que López debería hacer "una reflexión" sobre "cómo se puede trabajar" en el Parlamento vasco en lo que resta de legislatura "con una sensibilidad ideológica fuera de las instituciones".



De este modo, ha resaltado que "estamos ante un nuevo tiempo" y ha añadido que el propio lehendakari ha convocado una ronda de partidos "incluso dando voz" a Bildu. "Bildu no tiene representación en el Parlamento vasco -ha recordado- y qué más señal que la necesidad de una normalización en la sociedad vasca que el que todas las expresiones ideológicas puedan tener cabida en el ámbito parlamentario".



Elecciones vascas

Urkullu ha exigido a Patxi López "una reflexión" respecto a la posibilidad de un adelanto electoral. "No sé cómo se puede trabajar de aquí a lo que resta de tiempo de legislatura en el Parlamento vasco, como Gobierno vasco, con una sensibilidad ideológica fuera de las instituciones, por más que haya representantes en el Parlamento vasco, que forman parte de Bildu o Amaiur en estos momentos. No existe la sensibilidad de la llamada izquierda abertzale original", ha puntualizado.



En su opinión, no se puede "estar viviendo de aquí al final del mandato del lehendakari López, de la legislatura autonómica, con la tensión de que no están todas las sensibilidades políticas representadas".



El presidente del PNV, que este lunes se reúne con el lehendakari, ha asegurado, además, que le entregará el "compendio" del trabajo que el PNV ha desarrollado en pacificación y normalización que también hizo llegar a los agentes internacionales durante la Conferencia de Paz celebrada en Aiete.



Día de Euskadi

Por otra parte, Urkullu se ha referido a la celebración del Día de Euskadi, declarada fiesta oficial en la Comunidad autónoma, que el PNV no celebrará.



Como alternativa, la formación jeltzale celebrará un acto en Gernika para reivindicar "ese estatus político nuevo". "Después de haber conseguido el encauzamiento del cumplimiento del Estatuto de Gernika, que tenía que haber sido hace 30 años, lo hemos conseguido, y ahora estamos en la necesidad de vestirnos con otro traje diferente al que nos vestimos hace 32 años", ha dicho.