Uribetxebarria se somete a pruebas médicas mientras aumentan las protestas de los etarras

Uribetxebarria Bolinaga, que en un principio se había negado a hacerse las pruebas necesarias para conocer con exactitud el alcance del cáncer de riñón que padece, ha sido sometido a una punción biopsia guiada por TAC, según ha detallado en un parte médico el Servicio Vasco de Salud Osakidetza.



El recluso, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, deberá aguardar ingresado en el Hospital Donostia el resultado de estas pruebas y la decisión del juez central de vigilancia penitenciaria que ha reclamado los informes médicos para dictar una resolución sobre este caso.

Interior trasladó el etarra al País Vasco por la enfermedad que padece

Mientras, la huelga de hambre que inició el preso el pasado miércoles y que fue secundada después por una treintena de reclusos más de cárceles de España y Francia se ha extendido en los últimos días y al término de la jornada de este domingo eran ya 108 los penados que habían informado oficialmente a Instituciones Penitenciarias del inicio de esta medida de protesta.

Así lo ha confirmado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, quien ha detallado que después de la cena de este domingo otros 51 presos entregaron los formularios que anunciaban que iniciarían hoy la huelga, aunque 26 de ellos sólo tenían intención de secundar la protesta un día.



El responsable de Prisiones ha adelantado que la decisión que finalmente se adopte "será la que nazca de la ley y de su circunstancia". En este sentido Yuste ha declarado que la huelga de los presos de ETA es una "escenificación" que ha sido "orquestada desde fuera y que tiende a capitalizar una eventual resolución como consecuencia de su presión y no de la aplicación de la ley".

El Partido Popular afirma que las huelgas de hambre responden a instrucciones de ETA y no conseguiran nada, así lo ha declarado Antonio Basaoiti, presidente de los populares en el País Vasco.



Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado convencido de que el Gobierno aplicará la ley en este caso. "Pido al Gobierno que aplique la ley y estoy convencido de que es lo que va a hacer. Con la ley es como hay que resolver este tipo de situaciones en política antiterrorista", ha dicho Rubalcaba.



Su compañero de partido Antonio Santano, alcalde de Irun, ha defendido que se aplique la ley que permite excarcelar a los reclusos con enfermedades graves o incurables, al entender que "es importante que prevalezca la integridad de la persona facilitándose los recursos que permite la ley, siempre y cuando el preso acepte acogerse a esta legislación".



El portavoz el Gobierno de Navarra, José Luis Sánchez de Muñián, por su parte, ha opinado que ante las "presiones" de los presos de ETA el Estado "tiene que responder exigiendo la igualdad de todos los ciudadanos y el cumplimiento de la ley".



Además, el portavoz de UPyD en el País Vasco, Gorka Maneiro, ha reclamado al Gobierno que "no ceda frente al chantaje etarra ni medio milímetro, hagan huelga 33 presos o 300, porque lo suyo no es sino propaganda política para seguir defendiendo los postulados totalitarios de ETA".



En una línea similar se ha expresado la Asociación de Víctimas del Terrorismo que ha pedido al ejecutivo del PP "más firmeza" ante el "nuevo chantaje" de ETA y le ha exigido que "ponga fin a la estrategia de premiar" a los etarras con beneficios penitenciarios y acercamientos.



Mientras, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, Herrira mantiene su protesta en el exterior del Hospital Donostia, donde un grupo de personas sigue en huelga de hambre en solidaridad con Uribetxebarria. Este colectivo ha afirmado que las pruebas diagnósticas que se han practicado a Uribetxebarria son sólo una "excusa" para no ponerlo ya en libertad, tras lo que ha asegurado que mantener su situación es "una tragedia para la sociedad vasca".