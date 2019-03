Urdangarin afirma que la infanta no tiene nada que ver con los negocios de Nóos

CUATRO DE DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ EN PALMA

Iñaki Urdangarin ha afirmado al juez que la infanta Cristina no tiene nada que ver con los negocios del Instituto Nóos. El Duque de Palma también que la Casa del Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que desarrollaba en el Instituto Noós, sino que le recomendó que dejara de realizarlas porque no las consideraba adecuadas para su estatus institucional y él lo hizo.