Urdangarin defiende a la infanta y al rey de los ataques "espúrios" de Manos Limpias

El abogado de Iñaki Urdangarin ha defendido en un escrito presentado al juez la inocencia de la infanta Cristina y la nula intervención del rey Juan Carlos en el caso Nóos, a quienes ha defendido de los ataques "espúrios" del sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular.

De hecho, el letrado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, considera que las afirmaciones de Manos Limpias requieren una "llamada al orden" por vulnerar el principio de "respeto".

En un escrito contra el recurso del sindicato a la decisión del juez del caso Palma Arena, José Castro, de que no se cite a la infanta como imputada en la pieza que versa sobre el Instituto Nóos, que fue presidido por Urdangarin, su abogado afirma que la hija del rey estaba al margen de las actividades de su marido.

En el recurso, Manos Limpias comparaba la actuación de la infanta con la de Ana Tejeiro, mujer del exsocio de Urdangarin Diego Torres y que sí está imputada en la causa. A este respecto, el abogado del duque de Palma afirma que esta comparación "no tiene, ni puede tener, parangón posible", ya que mientras Ana Tejeiro "tuvo una participación activa" en la supuesta trama de desvío de dinero público a Nóos, la infanta "ni tan siquiera actuó", como dice que ha quedado acreditado en las distintas declaraciones de imputados y testigos.

Considera el resto de alegaciones de Manos Limpias sobre la participación de la hija del rey como "espúrias e injustificadas" y se refiere, en concreto, a dos de ellas: una en la que el sindicato menciona una encuesta periodística sobre la imputación de la infanta y otra que la compara con la mujer del César.

En cuanto a la primera, considera que esta encuesta pretende "satisfacer a una opinión pública ávida de determinadas noticias" ajenas al procedimiento penal, y respecto a la segunda indica que esta mención "requeriría una llamada al orden procesal de quien la incluye en un escrito (Manos Limpias), por apartarse e incluso vulnerar los principios de respeto y probidad".

Asimismo, el abogado del duque critica que el sindicato incluyera en su recurso de reforma, rechazado por el juez, una mención al rey Juan Carlos porque asegura que este no tuvo "ninguna intervención, relación o contacto" con el contenido de la causa.

"Cualquier invocación que recoge el referido recurso de reforma a la persona de Su Majestad el Rey de España, y de sus estatutos constitucional y legal, debería tenerse por no puesta, por no escrita y ni tan siquiera por no insinuada, por ser absolutamente gratuita, espúria, malintencionada e injustificada", afirma el escrito