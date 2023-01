Uno de cada dos españoles considera que no es necesario mantener el Ministerio de Igualdad, según Sigma Dos

Desde la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' y las rebajas de penas a agresores sexuales el Ministerio de Igualdad se encuentra en el 'ojo del huracán'. La oposición carga en tromba contra la cartera que dirige Irene Montero y varios socios del Gobierno han sugerido cambios en la norma. Desde el 'ala' de Unidas Podemos insisten en que no habrá modificación. Casi la mitad de los españoles (49,6%) considera que no es necesario mantener el Ministerio de Igualdad, según el barómetro de Sigma Dos para Antena 3 Noticias.

Uno de cada dos españoles considera que no es necesario mantener el Ministerio de Igualdad. Mientras, casi el 41% considera que sí es necesario. Las mujeres (43,2%), los más jóvenes (43,7%) y los electores de Unidas Podemos (83,2%) son quienes apoyan la necesidad de mantener el Ministerio.

El 55% de los hombres españoles están en contra de mantenerlo. Además, el 63% de los votantes del PSOE apoyan mantener la cartera que dirige Irene Montero. Los votantes de PP (78,5%), Vox (89,8%) y Ciudadanos (82,4%) rechazan con contundencia mantener el Ministerio de Igualdad.

¿Cese de 'Pam'?

Asimismo, el 60,5% de los españoles considera que la 'número dos' del Ministerio de Igualdad, Angela Rodríguez 'Pam', debe ser cesada frente al 22,5% que lo rechaza. Solo los votantes de Unidas Podemos muestran en su mayoría el rechazo al cese de 'Pam'.

Angela Rodríguez protagonizó hace unas semanas otra de las polémicas políticas cuando en un acto público, con tono jocoso y haciendo referencia al aluvión de rebajas de penas a agresores sexuales, dijo: "De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas llega los violadores a la calle, oleadas".

La 'número dos' de Irene Montero y secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género de España denunció la "violencia política que estamos sufriendo todas las mujeres que estamos ahora mismo al frente de la pelea por estos derechos".