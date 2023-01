Irene Montero: "Los sesgos y prejuicios machistas pueden llegar a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia"

La ministra Irene Montero sigue defendiendo que la 'ley del solo sí es sí' es "un avance" aunque reconoce que está preocupada. "Me preocupa (las reducciones de condena), pero quiero enviar un mensaje de tranquilidad porque la propuesta penal es sólida".

En una entrevista en la Cadena Ser Montero estableció una similitud entre la cascada de rebajas de penas a agresores sexuales desde que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y lo ocurrido en 2004 con la aprobación de la Ley de violencia de género que, "después de 18 años, nadie duda de que es una norma básica."

Además en su intento de defender la especialización de la justicia mantiene su idea de poner el foco en el machismo de la sociedad. "Los sesgos y prejuicios machistas que están presentes en toda la sociedad, por tanto también en el poder judicial pueden llegar a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia. Esto lo dice Naciones Unidas" ha indicado.

Sobre el aumento de casos de violencia machista

La titular de Igualdad reconoce estar preocupada por el aumento de casos de violencia machista y señala que el ministerio de Igualdad que dirige no puede ser "autocomplaciente".

La ministra defiende que "la coordinación es una tarea que asumimos como propia y ahora convocamos un comité de crisis; tienen que funcionar los protocolos de derivación; hay cosas que se pueden mejorar como las soluciones habitacionales o servicios de emergencia para mujeres con discapacidad. Estamos avanzando, pero tenemos la obligación de mejorar".

Las asociaciones feministas piden más medios para luchar contra esta lacra además de lamentar que no se esté contando con ellas para afrontar el repunte de crímenes machistas. Montero ha reconocido la labor de estos colectivos y ha asegurado estar contando con ellas. "Algunas veces son la única mano tendida que esas mujeres han tenido y las asociaciones feministas han estado ahí cuando las instituciones no estábamos dando respuesta adecuada, no estábamos a la altura."