Emotivo último adiós a Alfredo Pérez Rubalcaba entre lágrimas y aplausos

Cientos de personas se han acercado a la capilla ardiente situada en el Congreso de los diputados para darle el último adiós a Alfredo Pérez Rubalcaba que falleció este viernes a causa de un íctus.

La capilla ardiente del político socialista se instaló el viernes por la tarde a partir de las 20:30 horas en el Congreso de los Diputados, y a estado hasta este sábado de 09.00 a 14.00 horas. Después, así salió el féretro del edificio, entre aplausos y rodeado de sus seres queridos:

El expresidente Felipe González ha despedido emocionado, limpiándose las lágrimas de los ojos, al que fuera portavoz y ministro de Educación de su Gobierno. El velatorio de Rubalcaba ha hecho coincidir a Felipe González con el que fuera su vicepresidente Alfonso Guerra tras décadas distanciados y ambos se han saludado con un apretón de manos.

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha acudido a la Cámara Baja para despedir al histórico dirigente socialista, y ha puesto además a Rubalcaba como modelo a seguir.

Los Reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, han llegado este sábado a las 11.00 horas a la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados para trasladar el pésame a la familia y al PSOE, como hicieron el viernes Don Felipe y Doña Letizia.

Numerosos ministros de los gobiernos de González en los años 80 y 90, como Pedro Solbes, José Barrionuevo, Joaquín Almunia, Rosa Conde, Matilde Fernández, José Luis Corcuera, Consuelo Rumí, Narcis Serra, Luis Atienza y Ángeles Amador, han llegado prácticamente al mismo tiempo que él para dar el pésame a la familia en una especie de histórica comitiva.

Miquel Iceta se ha mostrado visiblemente emocionado en un acto en Barcelona donde ha dicho que "hoy no queremos hacer campaña, pero no queremos olvidar al amigo, no queremos olvidar al compañero, no queremos olvidar a Alfredo".

La Infanta Elena, hermana del Rey Felipe VI, se ha acercado pasadas las 9.30 horas de este sábado a la capilla ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba para trasladar el pésame a la familia y allegados más próximos del difunto. Acompañada de quien fuera su secretario personal en la Casa del Rey, Carlos García Revengada, han conversado unos instantes con la viuda, Pilar Goya, antes de santiguarse frente al féretro.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este sábado a su llegada al Congreso que de Alfredo Pérez Rubalcaba cabe destacar sobre todo la defensa de una democracia que los dirigentes actuales tienen que "cuidar" para que "dure muchos años".