La UDEF registra el CNIO y reclama material para una investigación abierta por encargo de Anticorrupción

Agentes de la UDEF han acudido este lunes a la sede del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para inspeccionar documentación vinculada con la denuncia que investiga la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades en la contratación pública.

Fuentes policiales han informado a EFE de que los investigadores han actuado por orden de Anticorrupción, que hace un mes abrió diligencias con motivo de esta denuncia contra dos ex altos cargos del área económica del CNIO.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han indicado a Servimedia que "no se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información". "El CNIO ha facilitado con total colaboración la documentación solicitada de forma formal, que los agentes se han llevado únicamente en un disco duro. En ningún caso se han llevado ni ordenadores ni ningún otro dispositivo", agregan. El departamento dirigido por Diana Morant ha asegurado su "colaboración absoluta" con la Justicia y la "máxima determinación con cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO".

La denuncia a la que la Fiscalía otorga entidad suficiente como para investigar un presunto delito fue presentada por un ex alto cargo del CNIO el pasado junio contra otros antiguos directivos del área económica del organismo y empresas relacionadas por presuntamente haberse lucrado con contratos que se fraccionaban o inflaban.

El denunciante había sido candidato este año al cargo de gerente del centro, para el que finalmente fue escogido José Manuel Bernabé, y acabó siendo despedido semanas después de presentar la denuncia tras contar con un expediente disciplinario.

El pasado 25 de noviembre, el Patronato del CNIO dio luz verde a la ejecución inmediata de una reordenación interna de la organización y comunicó la remisión a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación actual del centro.

En la denuncia que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción, el extrabajador acusaba a antiguos cargos del área económica del centro de haberse lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni existía una prestación real, con la protección del exgerente del CNIO Juan Arroyo.

"Se perseguirá a los responsables"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, afirmaba el 10 de diciembre que, si se contrastan las irregularidades que investiga el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción en el CNIO, se perseguirá "con toda la contundencia" a los responsables.

"Lo haremos por la ciudadanía que está aportando parte de su contribución en forma de impuestos a este centro y a la lucha contra el cáncer, lo haremos por los pacientes con cáncer y por sus familias, y también lo haremos por los trabajadores del CNIO", señalaba Morant en su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados.