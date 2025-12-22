La Justicia archiva la denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro Alfonso Villares

Cuando está a punto de cumplirse un año desde la supuesta agresión sexual denunciada por Paloma Lago contra el exconselleiro de la Xunta, Alfonso Villares, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol (A Coruña), quien lleva el caso, ha anunciado una importante decisión que podría sacudir el tablero del panorama político gallego.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), este lunes se han dado por concluidas todas las diligencias de investigación, acordando que no ha lugar al procesamiento de Villares. Así, la causa queda ahora elevada a la Audiencia Provincial de A Coruña, el órgano judicial que deberá confirmar o revocar la decisión de la instructora.

Seis meses desde que salió a la luz el escándalo

Esta sonora sentencia se ha dado a conocer tan solo seis meses después de que se hiciese pública esta denuncia, en la que la conocida presentadora Paloma Lago acusaba al político Alfonso Villares -con quien al parecer había mantenido una breve relación sentimental- de someterla químicamente para mantener relaciones con ella sin su consentimiento.

Unos hechos que, según la denunciante, habrían tenido lugar meses antes, en concreto el 27 de diciembre de 2024, en el domicilio de ella, situado en Ferrolterra.

En la investigación de la denuncia, que acaba de quedar archivada, han sido fundamentales las pruebas toxicológicas realizadas a la artista: su resultado fue negativo, descartando cualquier rastro de sumisión química.

Así, la resolución judicial considera que no concurren indicios suficientes para acordar el procesamiento del investigado.

La dimisión de Villares... ¿y su posible rescate político?

La denuncia de Paloma Lago contra Alfonso Villares sacudió el escenario político y social gallego, provocando un terremoto en el seno de la Xunta de Galicia.

Además, llevó al titular de Mar a decidir dejar su cargo en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le notificó oficialmente que existía una investigación contra él por un presunto delito contra la libertad sexual.

En ese momento, Villares alegó que renunciaba a su condición de aforado para defenderse "con todas sus fuerzas" en el ámbito judicial frente a una situación ante la que se declaraba "completamente inocente. Y manifestó su deseo de que el proceso se resolviese "lo más rápido posible" para poder reincorporarse "cuanto antes" a la vida política.

Por su parte, el Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decidió mostrar su total apoyo al conselleiro, deseando que se hiciese justicia "cuanto antes" para "poder recuperarlo para la vida pública".

Habrá que ver ahora si el líder autonómico decide volver a contar con él en el gobierno gallego, teniendo en cuenta que el puesto que Villares dejó lleva 6 meses ocupado por Marta Villaverde.