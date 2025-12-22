Acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu para preservar las medidas del escudo social en 2026

EH Bildu ha confirmado este lunes un acuerdo con el Gobierno para preservar las medidas del escudo social durante todo 2026, entre las que se incluyen el bono social eléctrico o la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables. La formación independentista vasca informa que en el "decreto de medidas sociales que aprobará el Consejo de Ministros en los próximos días incluirá, al menos, las siguientes medidas pactadas con el grupo soberanista vasco: la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables; la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas); y la prórroga del bono social eléctrico".

Todas esas medidas caducaban el próximo 31 de diciembre y serán incluidas en el decreto que está previsto apruebe el Consejo de Ministros antes de final de año.

"El mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante y la presión de diversos colectivos sociales. EH Bildu pone en valor el acuerdo conseguido tras las intensas negociaciones de las últimas semanas, ya que permitirá seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social por el que atraviesan miles de personas", reza el comunicado de EH Bildu.

"El escudo social recoge los tres pilares fundamentales, reclamados por las mayorías sociales y diversos colectivos", explica la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

Desde EH Bildu se subraya que "estas medidas supondrán una protección básica para miles de hogares y familias, tanto de Euskal Herria como del Estado español, y ofrecerán certeza y tranquilidad a las personas y hogares que sufren dificultades económicas".

Mertxe Aizpurua apunta, en declaraciones recogidas en el comunicado de EH Bildu, que "con este acuerdo volvemos a reafirmar y reiterar con hechos nuestra voluntad de mejorar las condiciones de vidas de la ciudadanía vasca, así como de los y las trabajadoras del Estado y sus pueblos. Seguiremos trabajando en esa línea".

"La prórroga del escudo social es vital para miles de personas, una protección básica aún hoy muy necesaria. Hemos acordado mantener el bono social eléctrico, la prohibición de desahucios para familias vulnerables y la prohibición de cortes de suministros", indica Mertxe Aizpurua en sus redes sociales.

Comunicado íntegro de EH Bildu

EH Bildu se compromete a seguir trabajando a lo largo de la legislatura para avanzar en la mejora de los derechos laborales, la alimentación o la vivienda, pilares básicos para poder desarrollar una vida digna. "Poco ruido y mucho trabajo".