Feijóo culpa a Sánchez de la subida de Vox y Abascal deja "la pelota" en el tejado de Guardiola

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y más cargos de la formación han recibido con fuertes aplausos a María Guardiola a su llegada a la sede nacional del PP en Madrid, antes de la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido. Para el PP, las elecciones extremeñas han sido un éxito.

Feijóo culpa a Sánchez de la subida de Vox

En declaraciones a los medios, Guardiola ha detallado que el PP extremeño "ha ganado con rotundidad" las elecciones de este domingo y ha añadido que pedirá a los partidos "responsabilidad". Sobre la responsabilidad, Alberto Núñez Feijóo considera que el principal responsable del crecimiento de Vox es Pedro Sánchez.

Asegura que el partido de Santiago Abascal ha crecido porque Sánchez ha "alimentado" el miedo a esa formación como estrategia para "frenar" al PP.

Por otro lado, el líder popular ha detallado que Vox "ha mejorado sus resultados" en los comicios extremeños y también ha mejorado "el PP", subrayando que "la mejora del resultado de Vox no es a costa del PP".

Por ese motivo, ha pedido al PSOE que asuma "el fracaso de su relato". Asimismo, ha exclamado que el PSOE "ha conseguido que crezca Vox y que crezca el PP". Por tanto, Feijóo ha ironizado que es "un gran exitazo socialista".

Feijóo también ha dejado un mensaje a los de Vox pidiéndoles que "comprendan lo que la mayoría de españoles quieren" y "no se equivoquen de adversario nunca más" porque el "adversario no es el PP".

El líder popular también ha destacado que "el declive irreversible del PSOE no ha hecho más que empezar" y ha subrayado que "los españoles no quieren más sanchismo".

Abascal deja "la pelota en el tejado" de Guardiola y afea su soberbia por haber "insultado" a Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que "la pelota" está "en el tejado" de la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola, después del resultado de las elecciones en la comunidad autónoma, incidiendo en que el partido está abierto a "muchas posibilidades", sin descartar que, en las negociaciones de cara a un pacto con el PP, Vox reclame entrar en el Ejecutivo autonómico.

Abascal ha insistido en las múltiples "formas de acuerdo" que pueden explorarse y ha subrayado que el interés de Vox se centra en las políticas ecológicas, migratorias, de género o en lo relativo a impuestos.

Pese a estar abierto a un posible pacto con el PP, Abascal ha afeado la "soberbia" de Guardiola por haber "insultado de manera reiterada a Vox" mientras era "incapaz de dialogar" con su partido para llegar a un acuerdo presupuestario. Al ser preguntado sobre si ha felicitado a la candidata del PP, ha asegurado que no lo ha hecho, puesto que, según él, "su resultado no es felicitable".

