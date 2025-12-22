Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El mapa de voto en Extremadura por localidades: el PP, el partido más votado en 263 municipios

En las tres grandes ciudades extremeñas, el PP ha sido la fuerza más votada. Por otro lado, la participación ha sido la más baja en toda la historia de Extremadura: se registró un 62%.

Made with Flourish

Alba Gutiérrez
Publicado:

A las 20:00 horas, los colegios electorales extremeños cerraron y comenzó el escrutinio. Alrededor de las 22:30 horas, los resultados fueron claros: el PP fue la fuerza más votada en 263 municipios, frente al PSOE, que ha ganado en 117 localidades y Vox, en seis.

El PP fue la fuerza más votada en los municipios más poblados de Extremadura

En la ciudad de Mérida, el PP ha conseguido el 42% de los votos, 10 puntos más que en 2023, mientras que el PSOE ha perdido 20 puntos, pasando del 42,06% de los votos en los comicios de 2023, hasta el 21,44% de los sufragios.

Por su parte, Vox ha subido 8 puntos, hasta el 18%, mientras que Unidas por Extremadura ha subido en cinco puntos, hasta el 13,9% de los sufragios.

Mientras, en Badajoz, Vox se sitúa como segunda fuerza política en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, al sacar 3,7 puntos de ventaja al PSOE, que queda en tercer lugar.

En concreto, el PP gana las elecciones en la ciudad de Badajoz con el 46,4% de los votos, mientras que Vox se sitúa en segundo lugar con el 20,8% de los sufragios, mientras que el PSOE pasa a tercera posición, con el 16,7%.

Don Benito, el 'Ohio' extremeño

Don Benito es un pueblo extremeño de unos 37.000 habitantes, de los cuales el 90% viven en la ciudad y el resto, en pedanías. El 25% de su población son personas mayores y tan solo el 3,3% de sus residentes son extranjeros. Desde 2011, este municipio se ha ganado el título de termómetro electoral de toda la comunidad por adelantar el comportamiento del conjunto electoral extremeño.

En este municipio, el PP de María Guardiola era el partido más votado con una amplia diferencia respecto al resto. En concreto, el Partido Popular consiguió en Don Benito el 43,75%. El PSOE fue la segunda fuerza más votada con el 21,92% y sacando poca diferencia a Vox, que aglutinó el 20,25%.

El PP ganó en Villanueva de la Serena, la localidad natal del candidato socialista

En el municipio pacense de Villanueva de la Serena y localidad natal del candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, el Partido Popular ha obtenido el 38,65% de los votos. El PSOE, partido con el que fue alcalde Gallardo en dicho municipio durante 30 años, ha obtenido un 30,58% de los votos.

Por otro lado, Vox, con Óscar Fernández Calle a la cabeza, se hacía con el 18,95% de los votos.

Una participación del 62%, la más baja de su historia

Con un 62,7%, la participación en las elecciones extremeñas ha registrado la mayor caída de su historia, una reducción de casi 8 puntos respecto a 2023. En las dos capitales ha crecido la abstención, aunque por debajo de la media de la región. En concreto, 0,5 en Cáceres y algo más de cuatro puntos en Badajoz.

Esta alta tasa de abstención podría tener que ver con que es la primera vez que las elecciones de la Asamblea extremeña se celebran en solitario, sin la concurrencia de unas municipales ni de unas nacionales.

