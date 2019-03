El TSJM ordena continuar el juicio contra Silva por el 'caso Blesa' y apercibe a su abogado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado continuar el juicio contra el juez Elpidio José Silva por el 'caso Blesa' y ha apercibido a su abogado, Cándido Conde-Pumpido Varela, por su "injustificada" renuncia, que incurre en una falta disciplinaria y puede llegar a ser un delito de deslealtad profesional del abogado.

El fiscal Manuel Moix ha destacado que su conducta puede tener encaje en el artículo 467.2, según el cual, el abogado que "por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años".

El abogado ha afirmado que no puede ejercer la defensa porque no se "dan las circunstancias" y ha conminado a escuchar el parecer de su cliente para saber si sigue contando con su defensa. "La última palabra la tiene este tribunal. Usted no suspende el juicio, el juicio se suspende de acuerdo a las normas", ha expresado el presidente, Arturo Beltrán.

El acusado ha manifestado que no se siente representado por su letrado. "Le apercibo de que se calle. Es irrelevante su voluntad, es fraudulenta", ha proseguido el magistrado, tras recordar que el acusado no puede dirigir el desarrollo de su juicio. Poco después, el abogado ha pedido un receso manifestando que no ha tenido tiempo para preparar la defensa para el día de hoy.

El fiscal ha manifestado que no se opone al descanso siempre que sirva para asesorar a Silva y no para ofrecer una rueda de prensa. El presidente del tribunal ha pedido "cuidar las formas porque no es un teatro" y ha dado 45 minutos de descanso dentro de la Sala.

Al inicio de la segunda sesión de la vista, el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha explicado que la renuncia del abogado es fraudulenta de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que se produce cuando han sido rechazadas el 99 por ciento de sus cuestiones de nulidad.

Además, ha indicado que la conformación del tribunal "fue una gran preocupación" pero finalmente se ha logrado uno con magistrados que no han intervenido en fase de instrucción. Además, ha destacado que el fuero no es renunciable y el único tribunal competente para juzgar a togados es el Tribunal Superior. "Nos parece imposible declinar a una jurisdicción que tenemos", ha remachado.