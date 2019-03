Tres detenidos por su relación con una red de captación de de terroristas para Daesh en Barcelona

Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, en colaboración con unidades de la Zona de Cataluña y de la Comandancia de Barcelona, han detenido a dos hombres y una mujer implicados en una red de captación y envío de personas para su incorporación a la organización terrorista DAESH. Según informó en un comunicado el ministerio del Interior, la operación se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El ministro Jorge Fernández Díaz ha informado también en Mataró (Barcelona) de que la Guardia está interrogando a cuatro personas más en el marco de esta operación contra el terrorismo yihadista.

Los dos hombres, de 32 y 42 años de edad y naturales de Tánger (Marruecos), residían en un mismo domicilio de Barcelona, ciudad en la que han sido detenidos y desde donde se dedicaban, a través de diferentes plataformas virtuales y redes sociales, a difundir el ideario extremista de DAESH y a captar adeptos para enviarlos a zonas de conflicto, según la nota oficial.

Por su parte, la mujer, de 24 años y natural de Granollers (Barcelona) pero de padres marroquíes, había experimentado un proceso de radicalización que la había llevado a compartir completamente la estrategia de los grupos terroristas extremistas a los que pretendía unirse en un inminente desplazamiento, añade el comunicado. De hecho, tenía preparada la maleta para viajar a Afganistán, según ha informado Fernández Díaz.

La investigación trata ahora de esclarecer por completo la estructura de esta red, cuyas actividades consiguen dar cumplimiento efectivo a las diferentes líneas de acción que trata de implantar el DAESH, entre las que se encuentra la de atraer a mujeres para incorporarlas en diferentes papeles dentro de la organización terrorista.

Todos los detenidos han sido trasladados a Madrid y el próximo martes pasaran a disposición de la Audiencia Nacional.

El hijo de uno de los dos detenidos en la calle Marina de Barcelona se ha abalanzado por sorpresa sobre el coche policial y ha intentado sacarlos del interior del vehículo, llegando a abrir la puerta posterior en el que los habían introducido poco antes efectivos de la Guardia Civil. El joven, con anterioridad a estos hechos, había gritado desde el balcón de su domicilio: "Desde las cinco de la mañana registrando y no habéis encontrado nada". Mientras tanto, dos mujeres, al parecer también miembros de la familia, gritaban "no hay justicia", "somos árabes honestos" y "no somos terroristas", e intentaban calmar al joven, que volvió a su domicilio junto al resto de sus familiares.

Por su parte, una prima de la joven detenida en Granollers, abogada de profesión, ha asegurado que chica "es una víctima captada por internet" y que la familia no tiene una posición radical: "Si hubiéramos sabido esto, habríamos actuado antes".

Estas son las segundas detenciones que se realizan en España tras los atentados del pasado 13 de noviembre en París en los que murieron 130 personas y más de 300 resultaron heridas. La primera después de la masacre de la capital francesa tuvo lugar el pasado 23 de noviembre, cuando la Policía Nacional detuvo en el Centro Penitenciario de Segovia a A. Chiakhi, preso en esa cárcel, por captar yihadistas y amenazar en nombre del Estado Islámico con poner bombas en Madrid y Barcelona.