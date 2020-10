Tres años del referéndum ilegal del 1-O con Quim Torra inhabilitado como presidente de Cataluña

El independentismo catalán conmemora el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O días después de la inhabilitación de Quim Torra como presidente de Cataluña.

Quim Torra ha publicado en su cuenta de Twitter que "Mi primer 1 de Octubre es el de la Escuela Oficial de Idiomas de la entonces Avenida Príncipe de Asturias. Cuando el día se acabó, pasamos de ser vecinos a amigos y nos propusimos un objetivo común: desborbonizar y cambiar el nombre de la calle. Hoy vivimos en la Av Riera de Cazuelas".

Este jueves en la fachada del Palau de la Generalitat se han colgado cuatro cintas rojas simbolizando la senyera en el día que el expresidente Puigdemont declaró la independencia, ilegal, en Cataluña, que acabaron con disturbios entre policía e independentistas.

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha recordado dicho día en una entrevista en TV3 donde ha indicado que "el conjunto del independentismo debe hacer una propuesta, no solo si conseguimos la mayoría absoluta, también si superamos el umbral del 50% de los votos"

Puigdemont ve un posible reconocimiento internacional a la república catalana, pero no de manera inmediata. Además, considera que todo ha valido la pena a su juicio. "No hay ninguna alternativa que pueda garantizar la supervivencia colectiva como nación que no pase por la independencia".

En el juzgado siete de Barcelona se mantiene la imputación a 63 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por las cargas del 1 de octubre y los han citado a declarar. Además de tomar declaración a otras dos personas, pero aún no se ha fijado una fecha. La causa indica que hubo 315 personas que sufrieron lesiones durante el referéndum ilegal del 1-O.

Ante la causa también se personaron cómo acusación la Generalitat, Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana, el centro de defensa de los derechos humanos Irídia y el Sindicato Profesional de Policía.