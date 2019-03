Torres: "Por supuesto" la infanta Cristina conocía el consejo del Rey de que Urdangarin dejara los negocios de Nóos

Diego Torres, exsocio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha señalado que la Infanta Cristina sabía que su marido continuó con sus negocios tras dejar Nóos pese a la recomendación de la Casa Real de que los abandonara. "O sea, ¿que Doña Cristina conocía perfectamente cuál era el consejo, la insinuación y la recomendación de su padre?", fue la pregunta que le formuló el juez José Castro. "Por supuesto", respondió tajante Torres.

En sus declaraciones como imputado en el marco del caso Nóos, Torres manifestó de hecho que la fundación considerada sucesora de Nóos tras la salida de Urdangarin del Instituto, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) era "el proyecto" del Duque "desde siempre; es creada por él". Así, al preguntarle el juez si el que "mandaba allí" era el Duque, su exsocio contestó: "Absolutamente. Siempre".

"Todos los patronos [de la fundación sucesora de Nóos] fueron informados de que éste era un proyecto del señor Urdangarin, que para él era importante y todo el mundo estuvo encantado de colaborar para ayudarle a que pudiese crear su fundación", explicó Torres, quien apuntó que también esto "lo sabía doña Cristina".

"Tengo montones de comentarios del señor Urdangarin de sus conversaciones con su esposa, sus opiniones, y absolutamente de acuerdo en la línea que se estaba tomando", recalcó el encausado al respecto, lo que llevó al magistrado a interpelarle sobre si sabía la Infanta que el Duque estaba "quebrantando" la recomendación de la Casa Real, a lo que Torres respondió que no, puesto que la recomendación era que "se cuidaran las apariencias".

Al ser preguntado sobre por qué "el emisario real", refiriéndose al asesor externo de la Casa Real, José Manuel Romero -quien medió para indicarle a Urdangarin las recomendaciones del Rey- le explicó por qué aconsejó el Rey que el Duque abandonase sus negocios, Torres justificó que se debió a que "la prensa criticaba las actividades empresariales de la fundación".

"La parte económica la tendría resuelta"

En la declaración que prestó el sábado pasado ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, Torres aseguró que para el marido de la Infanta Cristina era "muy duro y muy difícil de aceptar" que la Casa Real, a través de José Manuel Romero, le instase a dejar la presidencia del Instituto Nóos y a decicarse "a otro tipo de actividades".

No obstante, según su declaración, una vez la Casa Real instó a Urdangarin a abandonar sus negocios relativos al Instituto Nóos, el mensaje que se le transmitió fue que "no se preocupara, que ya le conseguirían consejos de administración y que, por lo tanto, la parte económica la tendría resuelta". Respecto al ofrecimiento de la Casa Real, el encausado aseveró que "sinceramente yo creo que eso le honra", puesto que "no quería ser un florero y lo que quería es poder tener un desarrollo profesional".

De hecho, recordó cómo el marido de la Infanta Cristina "se resistía" a dejar estas actividades y a dedicarse a otras, entendiendo su postura, al afirmar que Urdangarin "es una persona que se ha formado, ha hecho un máster, quería trabajar en los temas en los que llevaba tiempo trabajando". Así, recalcó que lo que el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao "le vino a aconsejar" es que tendría "sus fuentes económicas de donde sea" y que podía dedicarse "a temas relacionados con el deporte, pues por ejemplo a través de una fundación".

"Eso le pareció en ese momento buena idea, al señor Romero le pareció estupendo y se empezó a diseñar", añadió. "Don Iñaki tenía muchas ganas de ir en esa dirección y quiso fundar inmediatamente la fundación", que acabó siendo constituida bajo el nombre de Areté, y que posteriormente derivo en la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS). No obstante, según apuntó, Romero dijo que "don Iñaki no aparezca, que Diego Torres no aparezca".

"¿No sería porque la fundación lo que iba a hacer era continuar la actividad del Instituto Nóos?", le espetó al respecto el juez, a lo que Torres respondió que "no, no exactamente". "El sentido era que no apareciera don Iñaki creando, fundando nada, sino que perteneciera a órganos a los que fuera invitado. Básicamente eso".

Sin embargo, según Torres, Urdangarín continuó detrás de los proyectos de Nóos puesto que "seguía teniendo mucho interés en estas actividades". Explicación que llevó al magistrado a preguntarle "porqué se hizo entonces ese simulacro de apartamiento", a lo que Torres respondió: "Por presión mediática y por decir 'ya lo estoy dejando'".

Ante esto, el juez le preguntó si era cierto el hecho de que, de acuerdo a las indicaciones que recibió el Duque, "Urdangarin podía hacer lo que le viniera en gana, siempre y cuando no figurara en los órganos de administración", a lo que Torres contestó que "en esencia, lo que el señor Romero le vino a decir era así".