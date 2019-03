La Fiscalía Anticorrupción no se plantea imputar a la Infanta Cristina

El juez Castro no ha confirmado ni desmentido que se vayan a producir nuevas imputaciones, sin embargo Anticorrupción no se plantea imputar a la Infanta Cristina después de que Diego Torres haya asegurado en su declaración que la Infanta Cristina y la Casa Real estaban al tanto de todas las actividades del Instituto Nóos porque su exsocio Iñaki Urdangarin les informaba, aunque ha defendido que todas las actuaciones realizadas en esta entidad eran legales. Por su parte la acusación particular se muestra prudente y se limita a decir que "hay que estudiar el caso" a la hora de pedir nuevas imputaciones.

Según han informado fuentes jurídicas, Torres ha explicado al juez que la infanta Cristina conocía todo lo que se hacía en el Instituto Nóos, como todos los miembros de la junta directiva de dicha entidad, de la que también formaba parte el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga.

Durante siete horas de declaración, a preguntas del juez José Castro y del fiscal Pedro Horrach, Torres se ha referido también en varias ocasiones al abogado José Manuel Romero, asesor jurídico de la Casa Real y conde de Fontao, quien recomendó a Urdangarin en 2006 que evitara tener un papel protagonista en la actividad pública del Instituto Nóos.