Torra lamenta que la DUI no se hiciera efectiva pero asegura que "volver atrás no es una opción"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha admitido que el primer año tras la declaración unilateral de independencia "no ha transcurrido como queríamos" por la "maquinaria represiva" del Estado, pero ha aseverado que mantiene el objetivo de una república y que "volver atrás no es una opción".

Torra ha pronunciado un discurso institucional, anunciado por sorpresa esta mañana, desde el Palau de la Generalitat cuando se cumple un año de la DUI aprobada en el Parlament, pero que no se llegó a hacer efectiva. Torra ha insistido que no aceptará una sentencia condenatoria contra los dirigentes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista y ha reclamado su absolución.