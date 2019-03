Toni Cantó rectifica su comentario sobre las víctimas de la violencia de género

El diputado de Unión Progreso y Democracia Toni Cantó ha publicado en su cuenta de twitter una rectificación a sus afirmaciones sobre la violencia de género en las que aseguraba que la mayor parte estas denuncias eran falsas, y que los fiscales no las persiguen.

Tras la polémica desatada, Toni Cantó ha publicado en twitter un mensaje en el que dice textualmente: "Pido disculpas. Me he equivocado al dar por contrastados unos datos de Feder.Gen sobre un tema tan grave como es la violencia de género”. En sus comentarios el diputado de UPyD aseguraba: "La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas. Y los fiscales no las persiguen. Las estadísticas son sesgadas".

Inmediatamente, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha manifestado su rechazo a estas declaraciones y le ha recordado al diputado de UPyD que las estadísticas oficiales, "las más completas de Europa", demuestran que son "minoría".