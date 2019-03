Toni Cantó: "La igualdad no se puede construir en contra de los hombres"

El diputado de UPyD, Toni Cantó, ha reiterado sus disculpas por la polémica desatada ayer en las redes sociales, después de que publicara un tuit en el que difundía datos sobre la Violencia de Género diferentes a los oficiales. "Me equivoqué por tuitear datos que no están contrastados, pido disculpas porque metí la pata, es un tema muy grave con el que hay que ser cuidadoso", aseguró en una entrevista en Espejo Público.

El actor explicó que ayer se reunió con miembros de Feder.Gen en el que le entregaron esos datos y explicó que "dar voz a los perjudicados por las leyes de género no significa quitar su empatía con las víctimas" y aseguró que a partir de ahora no dirá 'ni mu'. "Mi trabajo consistirá en trasladar al Gobierno peticiones por escrito para que estudie la cifra de denuncias falsas".

"Pediré que se estudie la cifre de denuncias falsas por violencia de género"

Toni Cantó defendió que su partido cree que la ley actual de Violencia de Género no es efectiva y que es necesario "que en la Comisión de Igualdad haya una voz que diga lo que nadie se atreve a decir". Así, el diputado denunció que actualmente el hombre está en desigualdad en un proceso de divorcio y que ante una denuncia sin pruebas, al hombre no se le respeta la presunción de inocencia.

Respecto a la situación económica actual, el diputado de UPyD cree que Rajoy debe dejar de hablar de la herencia recibida, como hizo en el comienzo del debate sobre el estado de la nación. "En el año que lleva gobernando el PP no ha solucionado nada, solo ha empeorado", explicó, y pidió la confianza de los españoles para su partido: "Quienes han creado el problema no pueden tener la solución. No hemos gobernado pero no tenemos ningun caso de corrupción".