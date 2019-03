Tomás Gómez pone en duda que se vaya a construir Eurovegas

Tomás Gómez, secretario General del Partido Socialista de Madrid, dice tener informaciones que apuntan a que el complejo Eurovegas "se ha caído" antes incluso de que empezara a construirse. “He exigido que el presidente de la Comunidad de Madrid de la cara y explique a los ciudadanos si ha caído el proyecto Eurovegas. Es decir, si el señor Adelson ha decidido no hacer la inversión en Madrid”

No se sabe nada más de estas informaciones que dice manejar el líder socialista y que, de confirmarse, supondría decir adiós a una inversión de unos 18.000 millones de euros y a 100.000 nuevos puestos de trabajo. La Comunidad de Madrid tampoco sabe de dónde ha salido esta noticia. Y en todo caso niega que sea cierta. Salvador Victoria pone en duda que Tomás Gómez haya podido tener alguna conversación con el Señor Adelson, y añade que “el Señor Adelson no conoce al Señor Gómez como no lo conocen la mitad de los madrileños”

Las Vegas Sands ha emitido un comunicado donde se asegura que el proyecto sigue su curso y que ahora mismo se está trabajando en el plan de viabilidad y en solucionar flecos legales. De hecho se confía en que la primera piedra pueda colocarse antes de que acabe el año en algún lugar de las 750 hectáreas que ocupan estos terrenos ubicados en Alcorcón.