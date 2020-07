"Los terroristas no pueden estar en las elecciones mientras no dejen de serlo"

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes, después de las declaraciones del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, que no se puede negociar "nada" con los terroristas y que, por lo tanto, no pueden concurrir a las elecciones del próximo 22 de mayo mientras no abandonen la violencia y "dejen de ser terroristas".



"La posición del PP es la misma de toda la vida, por tanto no voy a decir nada nuevo: no se negocia nada con los terroristas y los terroristas no se pueden presentar a las elecciones mientras no dejen de ser terroristas", ha declarado Rajoy en Ciudad Real con motivo de la reunión de la Junta Directiva del PP regional, que ha contado con los discursos previos de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y la alcaldesa de la ciudad, Rosa Romero.



Rajoy ha hecho estas manifestaciones al término de su discurso, recordando que en estos momentos se habla mucho de ETA y de sus comunicados. Unas horas antes Otegi ha asegurado -en una entrevista concedida a Wall Street Journal desde la cárcel- que la banda terrorista está "preparada" para abandonar la violencia y dar garantías de diálogo.