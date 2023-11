Tensión entre Sánchez y los independentistas: "Cuando el PSOE os intente engañar, os ayudaremos"

Los portavoces de los partidos independentistas Junts y ERC (Gabriel Rufián y Miriam Nogueras) han querido dejar claro al candidato al Gobierno, Pedro Sánchez, que cumplen un papel fundamental en esta investidura y que por lo tanto "no se la juegue". En este caso, ha sido Rufián en su discurso el que ha subrayado que en este hemiciclo "no tiene ninguna alternativa que no seamos nosotros".

El debate fue creciendo en cuanto a tensión a medida que avanzaban los minutos y es que, a pesar de que muy posiblemente se traten de próximos socios de gobierno, ambos partidos independentistas han puntualizado que Sánchez no tiene muchas alternativas y que"no debe tentar a la suerte", tal y como decía la representante de Junts.

Rufián ponía en la palestra durante su turno el polémico tema del referéndum: "Tenemos capacidad para obligarle quizá a que se vote en un referéndum mañana". Un tema que los socialistas han querido dejar fuera de las negociaciones y que por tanto, Sánchez contesta tajante: "De nada sirve discutir sobre hipótesis que no entran en nuestro ordenamiento jurídico". El representante de ERC ha sido claro y ha advertido al posible presidente que "no tiene a nadie más que a ellos".

Peligra el acuerdo con Junts

Durante la jornada, se ha continuado con el debate con una posible grieta en el pacto entre los socialistas y Junts debido a las tensiones que se han palpado en el hemiciclo. "Su discurso no ha sido valiente", ha alegado Nogueras. Una grieta que se ha intentado solucionar mediante una breve reunión de la portavoz de Junts y Santos Cerdán (PSOE).

Por otro lado, Rufián ha advertido a Junts que "el PSOE les intentará engañar" y se compromete "a que eso no pase".

El acuerdo con el partido independentista liderado por Puigdemont incluye medidas como la controversial amnistía a los inculpados por el procés, un punto destacable del debate de investidura que ha ocupado una gran parte del tiempo de la sesión tanto por parte de los socialistas como de la oposición.

Segundo día de debate

Este jueves 16 tendrá lugar finalmente la investidura de Pedro Sánchez que se prevé que cuente con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Entre estos apoyos se encuentra el voto de los independentistas que a pesar de las tensiones de la pasada sesión se espera que mantenga el acuerdo con el Partido Socialista.