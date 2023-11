JxCat se muestra tajante con Sánchez: "Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte"

Jornada intensa en el Congreso de los Diputados la de este miércoles con el debate de investidura de Pedro Sánchez. El socialista se ha mostrado fiel defensor de la amnistía, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha tratado de desmarcarse de Santiago Abascal. Además de las intervenciones de Sánchez, Feijóo, Santiago Abascal, Yolanda Díaz, Gabriel Rufián, la portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha retado al candidato socialista a que diga de manera pública si se muestra dispuesto "a cumplir todos y cada uno de los puntos del acuerdo" con su partido.

"Si no se avanza, no daremos apoyo a ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno y su mayoría"

Entre tanto, le ha advertido que "con nosotros no pruebe a tentar a la suerte". En su intervención en el debate de investidura, Nogueras ha aludido a que la "estabilidad" de la legislatura tendrá que ganársela "acuerdo a acuerdo". "Si no se avanza, no daremos apoyo a ninguna iniciativa que se presente desde su Gobierno y su mayoría", ha dicho la portavoz de Junts.

Malestar entre Junts

El primer discurso de Pedro Sánchez en esta jornada del debate de investidura ha generado cierto malestar en las filas de JxCat. No se han hecho esperar y lo han comunicado al PSOE en una reunión durante la misma tarde a la vez que se celebraba el pleno de investidura.

Nogueras ha recalcado que el origen de dicho malestar se ubica en que Sánchez haya hablado de "perdón" y de "medida de gracia" cuando ha hecho referencia a la amnistía. "Su discurso no ha sido un discurso valiente, ahora tiene la oportunidad de contestarme y de decirme qué harán ustedes", remarcaba Nogueras durante su intervención.

Sánchez insiste en la resolución del conflicto catalán esta legislatura

Tras la intervención de Nogueras, Pedro Sánchez se ha centrado en garantizar a Junts y ERC que cumplirá los acuerdos firmados con los dos partidos, a la vez que ha insistido que en esta legislatura se adoptarán las decisiones pertinentes para resolver el conflicto catalán.

En su contestación a Rufián, Sánchez ha incidido que a los socialistas y a ERC les unen "suficientes cosas para seguir trabajando", de la misma manera que le ha pedido que continúa la colaboración para buscar soluciones que puedan mejorar la vida de los ciudadanos de a pie.