Tania Sánchez, sobre la posible abstención del PSOE: "Sería un drama para el país"

La diputada de Podemos, Tania Sánchez, ha aclarado que no se atreve hacer un pronóstico sobre la posible abstención de PSOE, pero "sería un drama para el país".

Sánchez ha dicho que el PP "es un partido que sólo piensa en los intereses electorales y de su partido, lo populares llevan al límite el chantaje al país para luego exigir a todo el mundo que sea responsable"

Respecto a los acuerdos autonómicos ha explicado que son independientes del Estado, "dependen de las decisiones de los territorios autonómicos y según en función de si cumplen o no, los responsables decidirán. Mientras esos acuerdos sirvan para cambiar las políticas, para avanzar y mejorar, si no se cumplen los compañeros dirán no, no damos cheques en blanco".

La diputada ha manifestado: "No creo que haya dos posturas entre Pablo Iglesias y Errejón", si entregas el gobierno a Mariano Rajoy, ahogará a las comunidades autónomas".

Sánchez ha declarado que lo que ha hecho explotar al PSOE es la posibilidad de un Gobierno. Respecto a la pregunta sobre si cree que Podemos tuvo poca flexibilidad con el PSOE la diputada ha contestado: "Nosotros no íbamos a aceptar, si no se garantizaba el cambio de políticas, aún sigue sin resolverse la crisis económica, social, política, territorial y de corrupción".

Sobre la situación que ha vivido el PSOE, ha indicado que hay que ser prudentes, y ver como se resuelve. "El PSOE defraudó a la expectativas de los ciudadanos y eso causó el 15M, desde ahí la política ha cambiado. Hay que repensar sobre esto, hay que superar las lógicas del bipartidismo, y hay algunos que no lo entienden", confesado.

Se ha hablado sobre unas posibles terceras elecciones y los beneficios para Podemos tras la crisis socialista, Sánchez ha puntualizado "a nosotros nos interesa que haya políticas y así pare el sufrimiento de la gente".