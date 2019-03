Susana Díaz, señalada como la responsable del cambio de Rubalcaba por el 'derecho a decidir'

Ella ni confirma ni desmiente. Eso sí, los socialistas andaluces dicen que si lo consiguió no fue amenazando a Rubalcaba con retirarle su apoyo si no se oponía al derecho a decidir: Antonio Hurtado asegura que “Susana Díaz jamás va a amenazar a nadie y mucho menos a su secretario general”.

Javier Barrero dice que “Susana Díaz no amenaza, es la Presidenta de la Junta de Andalucía, el mayor apoyo de Alfredo Pérez Rubalcaba”. También lo desmiente rotundo, Alfonso Guerra: “¿quién lo ha contado? Eso es mentira”. Él es partidario de romper con el PSC por su deriva nacionalista pero los dirigentes actuales del partido no piensan igual. El problema, dicen, no lo tienen ellos, lo tiene toda España.

Es más, añaden que ni siquiera es un tema que vayan a debatir en la próxima conferencia política. En este debate a quien no se ha escuchado aún es al secretario general de los socialistas.