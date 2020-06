Susana Díaz: "Podemos debería aprender y ser más respetuoso con el resto de partidos"

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado hoy sobre la crisis interna en Podemos que la situación que vive esta formación "les debería servir para aprender y ser más respetuosos" con el resto de grupos políticos del país.

En unas breves declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, antes de participar en las sesión del control al Ejecutivo andaluz, la dirigente socialista ha manifestado: "No suelo meterme en líos internos de los partidos y no me gusta dar lecciones a nadie de lo que tienen que hacer en su casa".

No obstante, a continuación ha subrayado que es "si es verdad que esto (por la crisis interna de Podemos) les debería servir para aprender". "Deberían ser más respetuosos a partir de ahora en la organización y el funcionamiento interno del resto de fuerzas políticas de este país", ha apostillado Susana Díaz.