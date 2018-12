La presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, ha asegurado que si no logra formar gobierno después de los resultados obtenidos en las elecciones andaluzas del pasado domingo se quedará en su escaño en el Parlamento al frente de la oposición.

Preguntada en una entrevista si ocupará su escaño en la oposición en caso de no lograr formar gobierno, ha dicho: "Evidentemente, si no gobierno me voy a quedar en el Parlamento".

Díaz ha considerado que "todo el partido", en referencia al PSOE, tiene que "reflexionar" sobre lo sucedido en los comicios andaluces, aunque ha admitido que el "primer responsable" de los resultados es "quien se presenta" a los comicios como candidato. "Yo hago autocrítica, pero el voto del PSOE no se ha ido a Podemos; 400.000 votantes se quedaron en casa, no fueron a votar a otros partidos porque no querían", ha subrayado Díaz en una entrevista en RNE.

Susana Díaz ha criticado que el presidente del PP, Pablo Casado, esté dispuesto a "dar" consejerías a Vox con tal de recibir su apoyo para hacer presidente al candidato del PP-A en las últimas elecciones andaluzas, Juanma Moreno.

La todavía presidenta en funciones ha subrayado que ha sido el PSOE-A quien ha ganado las elecciones y, por ello, tiene la "responsabilidad" de llamar al resto de fuerzas para intentar formar, aunque ya ha adelantado que no hablará con Vox.

En cuanto al resto de partidos, según ha dicho, tendrán que decidir de qué lado están y si están dispuestos a recibir otros apoyos de la "extrema derecha" que es "tóxica". En esta línea, ha lamentado que Casado, que "aspira a ser presidente del Gobierno, diga que está dispuesto a "dar consejerías" y esté en el "reparto de sillones a cualquier precio". "Se está decidiendo en Madrid y en Barcelona lo que hay que hacer en Andalucía, una cosa es que no se haya reflexionado como se debe y otra que lo que pasa en Andalucía se decida en Madrid o Barcelona", ha alertado.

Díaz ha insistido en que están sobre la mesa "dos modelos" y será Casado quien tendrá que decidir si da carteras a la "extrema derecha" y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tendrá que pronunciarse sobre "si quiere el modelo de Salvini o de Macron". De momento, la socialista ha manifestado que su modelo es de la socialdemocracia que "ha venido para proteger nuestra democracia de los extremismos" y de un "partido de extrema derecha que venga a quebrar nuestra convivencia".

Cuando termine el proceso interno de análisis en su partido sobre los resultados de las andaluzas, Díaz, según ha dicho, se pondrá en contacto con todos los partidos menos con Vox porque el PSOE-A es el partido que ha ganado las elecciones, aunque no de la manera que a ella le habría gustado. En esta línea ha admitido que su fuerza ha perdido votos, pero el partido que más ha perdido "ha sido Podemos y después el PP-A". "El que más responsabilidad tiene es el PSOE-A que ha ganado", ha insistido.

Que se abstengan otros

Preguntada por si contempla una abstención a un gobierno de Moreno para frenar a Vox, la todavía presidenta se ha limitado a contestar que "lo normal" es que esa abstención se la planteen "los que van detrás" del PSOE-E en los resultados. A su juicio, está "más legitimado" el que tiene más de un millón de votos que "el que va segundo o tercero". "Me pregunta si se echa a un lado el número uno para que el dos o el tres tengan gobierno, porque el dos y el tres no se abstienen para un gobierno en minoría aunque tenga que rendir cuentas", ha explicado.

Así, ha insistido en que lo "normal" es que el resto dieran su abstención a un gobierno del PSOE-A, aunque ha lamentado que los demás es estén dispuestos a hacer "lo que sea" pactado con al "extrema derecha" tratando de "blanquearla" con tal de "no justificar que han perdido las elecciones".

"La derecha sin la extrema derecha no tiene mayoría, lo normal es que digan que le toca liderar al PSOE-A", ha dicho Díaz, quien ha vuelto a admitir que sus resultados no han sido buenos y ha "cogido el mensaje", pero "quien ha ganado es el PSOE-A".

Sobre la posibilidad de que haya una repetición de las elecciones, Susana Díaz ha dicho que no contempla ese escenario y solo está en que su partido ha ganado y tiene la "responsabilidad" de "frenar a la extrema derecha en Andalucía" que encarna Vox, el partido que "quiere cerrar Canal Sur, derogar la Ley Contra la Violencia de Género y la Ley de Memoria Histórica". Todo esto es "grave", por lo que ha hecho un llamamiento al resto de partidos para ponerse de acuerdo "por encima del reparto de sillones".