Susana Díaz asegura que su objetivo es agotar la legislatura en Andalucía

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha dicho en Málaga que su objetivo es agotar la legislatura pero que "nunca lo haría a cualquier precio" y que los andaluces "siempre van a tener un Gobierno serio, responsable y de confianza" y que cuando eso "no sea posible" será el pueblo el que decida.



Díaz, que ha participado en un desayuno coloquio organizado por el Diario Sur y el banco Santander en Málaga, ha incidido en que "no es bueno para Andalucía ponerle fecha de caducidad al Gobierno" y que si hay alguien que lo tiene que hacer son los andaluces, no su partido, IU ni ninguna otra fuerza política.



No obstante, ha especificado que "si algunas de las fuerzas políticas entiende que no tiene seguridad de que está en el camino correcto" no va a "esperar a que nadie ponga fecha de caducidad al gobierno" y en ese caso le dará "la voz a los ciudadanos".



"Lo que anhelo quiero y deseo es la estabilidad que he tenido hasta estos momentos esa es mi prioridad y para lo que voy a trabajar porque es mi responsabilidad con los andaluces", ha insistido, asegurando que su principal objetivo es "tener un gobierno estable que genere seguridad y confianza".



Al ser cuestionada sobre el estado en el que se encuentra el pacto con IU, Díaz ha indicado que "no quiere que en Andalucía pase lo que ha pasado en Cataluña" y que los ciudadanos "vean a sus líderes políticos en debates de trastienda en los que están ausentes los problemas de los ciudadanos".



Por otro lado, la presidenta ha hecho hincapié en que su objetivo para la próxima legislatura es "gobernar en solitario" y ha aclarado que es una intención que "sabe todo el mundo" incluidos sus socios de Gobierno.



"Voy a intentar tener la confianza mayoritaria de los andaluces para hacer todo lo que quiero hacer porque sé al puerto al que llevo a Andalucía", ha aseverado, al tiempo que ha resaltado que se siente "satisfecha" de lo que está haciendo el Gobierno "en un momento muy complicado", por lo que le gustaría que "todos sacaran pecho".



Díaz ha señalado que aunque su deseo es gobernar en solitario tiene capacidad para "llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas siempre que compartan objetivos" y sobre IU, ha explicado que comparten un objetivo "que se llama acuerdo por Andalucía" y ha reconocido que en el panorama andaluz gobernar con otros partidos "sería complicado".



En este sentido, la presidenta andaluza ha explicado que llegar a un acuerdo con el PP "sería complicado" porque tienen visiones distintas de la política y de la economía y "yo no creo en la austeridad a ultranza, creo en el estímulo en la colaboración publico privada, en la creación de empleo y en la inversión", ha apostillado la presidenta andaluza.



"Mucho más incompatible", ha considerado Díaz gobernar "con otros partidos que ponen en cuestión lo que ha sido lo más importante para este país, el 78 que con sus luces y sus sombras nos ha permitido llegar hasta aquí y nadie puede decir que fue un fracaso", en alusión a la Constitución.



La presidenta ha dejado claro que "no se ve" gobernando con Podemos porque a su juicio discrepan "en los más importante", ha indicado que considera "que hay que cumplir la ley" y que no cree que el "camino sea romper España", aspecto sobre el que asegura que desde Podemos, alguna vez "con cierta habilidad, han dicho que no lo verían mal".