El PP descarta un acuerdo para la investidura de Díaz al no aceptar la lista más votada

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado que la candidata socialista, Susana Díaz, no ha aceptado el principio "básico" de que gobierne la lista más votada en todas las instituciones, lo que "aparta" a su formación de un posible acuerdo para su investidura como presidenta de la Junta de Andalucía.



Moreno ha hecho estas manifestaciones tras entrevistarse con la presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, quien ha abierto con el líder de los populares andaluces la nueva ronda de contactos con los partidos políticos para tratar de facilitar su investidura como jefa del Gobierno andaluz.



Tras la reunión, que ha durado poco más de media hora, Moreno, en su comparecencia ante los periodistas, ha denunciado que la presidenta en funciones de la Junta está dispuesta "a echarse en brazos" de algunas formaciones políticas "con un sólo objetivo: apartar al PP de las instituciones".



"No está dispuesta a romper con la orden directa, tajante, de Pedro Sánchez", ha asegurado Moreno, que ha señalado que, después de la reunión de hoy, la posición del PP-A sigue siendo la misma porque no se han tenido en cuenta las propuestas de su formación para un posible acuerdo, al tiempo que ha recriminado a Díaz que no quiera "alargar" más el diálogo y se ha preguntado "qué razones" le llevan a "despreciar un mes" de posibles negociaciones.

El resto de reuniones se celebrarán el martes. Así, según ha comunicado la Junta, Díaz tiene previsto recibir ese día, a las 11,00 horas, a la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez; a las 12,00 horas, al responsable de Ciudadanos en la comunidad, Juan Marín, y a las 13,00 horas, al coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.