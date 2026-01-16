IU reclama un giro profundo del proyecto de Sumar y cuestiona su capacidad de liderazgo

Izquierda Unida (IU) ha elevado el tono en el debate interno de la izquierda alternativa al PSOE y ha concluido que Sumar, en su configuración actual, "no es un instrumento capaz de aglutinar" al conjunto de fuerzas progresistas. Así lo sostiene su coordinador federal, Antonio Maíllo, en el borrador del informe político que presentará ante la Coordinadora Federal de la formación, un documento que fija posición de cara a las elecciones generales y al ciclo autonómico y municipal de 2027.

Sin citarla de forma expresa, el texto cuestiona el liderazgo de Yolanda Díaz como figura central del proyecto y plantea la necesidad de abrir una nueva etapa que permita recomponer un espacio político hoy fragmentado.

Un proyecto diferenciado del PSOE

El informe defiende que la izquierda alternativa no puede limitarse a la mera suma de siglas ni a la voluntad de pacto electoral. IU considera imprescindible construir un proyecto propio, con identidad diferenciada del PSOE. En este punto, Maíllo critica lo que define como el "alma neoliberal y atlantista" de los socialistas, que, a su juicio, impide una agenda de transformaciones profundas en ámbitos como la vivienda, la política internacional o el modelo económico.

La formación plantea intensificar la confrontación política con el socio mayoritario del Gobierno para marcar perfil propio en cuestiones clave como la OTAN, las guerras internacionales o la intervención del mercado de la vivienda.

Cambiar la marca y el método

Uno de los elementos centrales del planteamiento de IU es la necesidad de abandonar la marca "Sumar" como denominación electoral. La organización propone que la futura coalición concurra bajo un nombre distinto al de cualquiera de las fuerzas que la integren, con el objetivo de evitar confusiones entre partido y plataforma, y facilitar la incorporación de nuevos actores políticos.

Además, Maíllo reclama un método democrático de funcionamiento, con primarias para la confección de candidaturas y mecanismos claros de deliberación colectiva. La idea es acelerar los acuerdos entre organizaciones y establecer un calendario de trabajo conjunto que permita llegar con una propuesta sólida a las próximas elecciones.

La incógnita de Podemos

En el documento subyace también la preocupación por la división del espacio progresista. IU considera prioritario evitar una concurrencia electoral fragmentada y apuesta por incorporar a otras fuerzas, en alusión implícita a Podemos. La negativa de sus dirigentes a pactar con Yolanda Díaz sigue siendo uno de los principales obstáculos para esa reunificación.

Pese al tono crítico, IU insiste en que no hay desánimo. El objetivo, subraya Maíllo, es movilizar al electorado de izquierdas con una alternativa de país centrada en vivienda, trabajo, servicios públicos, dignidad social y paz. Para ello, la formación apuesta por redefinir el espacio político y sentar las bases de una nueva coalición capaz de frenar un eventual gobierno del PP y Vox.

