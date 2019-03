Soria: "Bárcenas no afecta en absoluto a lo que el Gobierno está haciendo"

El ministro de Industria ha analizado en Espejo Público y en términos económicos las previsiones que maneja el Gobierno por las que reiteran en bloque que "2013 será el último año de la crisis". Esta premisa se la hemos escuchado últimamente a casi la totalidad del equipo de Gobierno que hoy en boca de José Manuel Soria ha vuelto a afirmar que este año "la economía seguirá cayendo, pero las apuestas apuntan a que en 2014 vamos a crecer", además ha añadido que crear o no empleo "dependerá del crecimiento" que se registre el próximo año.

No ha querido profundizar pero el ministro también ha contestado a las preguntas que sobre la corrupción se le han hecho, después de que la última encuesta del CIS mostrase que la corrupción es ya la segunda mayor preocupación para los españoles, después del paro. Preguntado sobre si las informaciones que se publican o no en torno a Bárcenas afectan al Gobierno, Soria ha contestado rotundamente que "no afecta en absoluto a lo que el Gobierno está haciendo" y añade que el Ejecutivo "sigue con las líneas de reforma".

El titular de Industria ha diferenciado Gobierno de partido para explicar que la posición del PP "creo que ha quedado meridianamente clara, y no representa en absoluto el comportamiento" del partido, además ha expresado que "queremos que la justicia se pronuncie cuanto antes" porque Soria ha diferenciado entre las actitudes individuales y las de equipo.

Centrado en materia económica el ministro ha asegurado que "la marca España es más potente fuera que dentro de España" y justifica esta afirmación en que dentro del país se aprecian una serie de problemas que desde fuera no influyen. Lo mismo ocurre en el sector del turismo, "las previsiones turísticas son buenas" dijo Soria, que sólo puntualizó que la demanda en este campo es menor en lo que a turismo interno se refiere.

Tras la última rebaja en el recibo de la luz, Soria ha querido dejar claro que el precio de la electricidad "no va a depender de lo que haga el Gobierno, sino de lo que ocurra el mercado". El ministro también ha querido mostrar su apoyo a las declaraciones vertidas ayer por Rajoy en las que exigía más unión bancaria ya que "lo de Chipre de haber existido más unión bancaria no hubiese ocurrido".