Torres y Vivas mantienen una primera reunión en la que acuerdan ubicar a los migrantes en espacios elegidos "desde el consenso"

Ángel Víctor Torres, al frente del mando único en la gestión de la crisis ceutí, y Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, han mantenido ya una primera reunión para acordar los espacios en los que van a ubicarse a los migrantes que todavía campan en las calles de la ciudad autónoma.

Hoy Ángel Víctor Torres presidirá la primera reunión del Comité de Situación para la gestión de la crisis de Ceuta. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto de recursos e instalaciones para albergar a las personas migrantes. Una propuesta que según Moncloa es de "máximos modificable y flexible" elaborada "desde el consenso".

Rechazo al uso de algunas instalaciones para el realojo de migrantes

El Ministerio indica que se han incluido equipamientos como polideportivos y otros que solo se utilizarían "en caso de situación extrema", algo que no consideran "previsible" que ocurra pero que están recogidos ante "una eventualidad no esperable".

Desde el ministerio que dirige Torres se informa de que hay espacios que no están recogidos en el Real Decreto, pero que podrían añadirse en las actualizaciones semanales que se producirán. En estos momentos la opción que más fuerza cobra es el uso de las naves del Tarajal.

Precisamente, ante la posibilidad de que los migrantes fueran realojados en el entorno del Fischer, varios cientos de vecinos de Ceuta salieron este martes a la calle.

La protesta comenzó alrededor de las 16:00 horas y se extendió hasta la noche. La marcha fue convocada como una protesta "pacífica, cívica y respetuosa", pero lo cierto es que se vivieron momentos de tensión, sobre todo en las inmediaciones del Hotel Ulises donde los organizadores de la marcha pensaban que estaba el ministro de Política Territorial y coordinador del 'mando único' anunciado para Ceuta, Ángel Víctor Torres.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han negado que Torres se encontrara en el establecimiento en ese momento.

En las inmediaciones del hotel, algunos manifestantes han intentado acceder al establecimiento por la fuerza, aunque la entrada ha sido impedida por agentes policiales. Después se han dispersado en varios grupos, uno de ellos fue hacia la playa de La Ribera, en pleno centro de Ceuta, donde algunos manifestantes han increpado a migrantes que se encontraban en las duchas públicas y han coreado consignas como "invasores, expulsión".

El rechazo por parte de la ciudadanía surge tras la difusión del borrador de los espacios planteados para la ubicación de migrantes, que incluye varios polideportivos municipales y el Hospital Militar, una previsión que ha generado un fuerte malestar.

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